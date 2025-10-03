El Real Madrid se entrenó este viernes con las mismas cuatro bajas que contra el Kairat Almaty y con la presencia, por segundo día consecutivo, de Eder Militao, que estará en el partido de la jornada 8 de Liga contra el Villarreal. El brasileño se perdió el choque de Champions del equipo blanco en Kazajistán por un golpe sufrido en el derbi madrileño frente al Atlético en el Metropolitano.

Sin Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy ni Antonio Rüdiger, los lesionados de larga duración, Xabi Alonso dirigió la última sesión en la ciudad deportiva de Valdebebas antes de recibir al Villarreal en el Santiago Bernabéu. Tras la derrota en el derbi (5-2), el Real Madrid perdió el liderato en Liga, aunque volverá a jugar antes que el Barcelona otra jornada más. Los culés visitarán al Sevilla.

El resto están todos disponibles, incluido Endrick, que aún no ha tenido minutos desde su vuelta, y Fede Valverde, al que no le ocurre nada en lo físico, pero que ha sido el tema de la semana por su actitud en Almaty. El uruguayo salió a desmentir que se hubiera negado a jugar, aunque Xabi no evitará las preguntas sobre su situación y su posición en el campo con la posibilidad de que este sábado actúe en el lateral derecho.