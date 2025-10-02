Militao ha vuelto a entrenar este jueves con el grupo y estará a las órdenes de Xabi Alonso este sábado en el Real Madrid-Villarreal que se disputa a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. El central brasileño se ha recuperado sin problemas del golpe que sufrió contra el Atlético de Madrid el pasado fin de semana y que le impidió viajar a Almaty para jugar la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League.

Buenas noticias las que ha recibido el Real Madrid en el entrenamiento matinal de este jueves sobre el césped de Valdebebas. Era un secreto a voces, pero se ha terminado confirmando esta mañana. Militao estará contra el Villarreal y podrá reforzar la mermada defensa del conjunto blanco con Rüdiger, Carvajal, Trent y Mendy lesionados.

Militao ha entrenado este jueves junto al grupo y ya está disponible para poder jugar este sábado contra el Villarreal. Recibió un golpe el pasado sábado en el derbi contra el Atlético y al descanso tuvo que ser sustituido por Asencio. No pudo viajar a Almaty en Champions junto al grupo, pero ya está disponible de nuevo para la Liga.

El defensa brasileño sufrió a los cuatro minutos del derbi una fortísima patada de Sorloth que le dejó renqueante durante toda la primera mitad. Tras llegar al vestuario, el brasileño fue examinado por los servicios médicos madridistas, que tras observar el golpe que sufrió en el tobillo izquierdo se decidió que se quedase en el vestuario. Un golpe que por fortuna para los blancos se ha quedado en poca cosa.

Un Militao que fue convocado por Carlo Ancelotti para regresar con la selección brasileña en el próximo parón internacional. El central de la canarinha tendrá que medirse a Corea del Sur y Japón en dos amistosos a partir de la semana que viene y lo hará junto a Vinicius y Rodrygo.

El resto de lesionados (Mendy, Arnold, Carvajal y Rüdiger) continúan con sus trabajos de recuperación en Valdebebas. Este viernes, Xabi Alonso atenderá a los medios de comunicación en la previa habitual antes del duelo en el Bernabéu contra el Villarreal.