Militao se retiró lesionado del derbi tras una fuerte patada de Sorloth en el tobillo izquierdo

Eder Militao tuvo que ser sustituido al descanso por Raúl Asencio tras sufrir a los cuatro minutos del derbi una fortísima patada de Sorloth que le dejó renqueante durante toda la primera mitad. Tras llegar al vestuario, el brasileño fue examinado por los servicios médicos madridistas, que tras observar el golpe que sufrió en el tobillo izquierdo se decidió que se quedase en el vestuario. En las próximas horas se someterá a pruebas médicas.

Esto, sin duda, fue un contratiempo para el Real Madrid, ya que Militao estaba a un grandísimo nivel. El madridista estaba demostrando que la grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada, la segunda de su carrera, está más que olvidada y superada.

De esta forma, ha vuelto a su mejor nivel, siendo el jerarca de una defensa madridista que en el Metropolitano hizo aguas por sus eslabones más jóvenes: Huijsen y, especialmente, Carreras. Pero el brasileño sí estuvo a la altura del derbi. De hecho, a los cuatro minutos de encuentro salvó lo que podría haber sido el primer gol de Sorloth para los rojiblancos yendo al corte de manera sublime. En dicha acción, el noruego fue cuando le dio la patada que le impidió continuar.