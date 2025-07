El colapso de la financiación en el sector de los videojuegos sigue dejando a los jugadores en modo de pausa. La industria del gaming —un sector que logró durante una década sobrepasar al producto interior bruto (PIB) mundial— atraviesa uno de sus peores años, trastocado por una oleada de despidos masivos, la caída de financiación y proyectos congelados en los principales estudios. El sector se ha desprendido de más de 3.850 trabajadores en las plantillas de los principales estudios en lo que va de año, según estimaciones de la plataforma gaminglayoffs.com y ha llegado a contagiar incluso a los pequeños estudios o desarrolladores en España.

El deterioro financiero del sector ha sido encabezado por el retraso, o incluso cancelación de los grandes estrenos, entre ellos: Assasin’s Creed Shadows (retrasado), The Division Resurgence, además juegos de las franquicias, Far Cry o Rainbow Six. Sin embargo, quizás el título sujeto al clamor y la ira de sus fanáticos es la sexta edición de la franquicia Grand Theft Auto (GTA, por sus siglas) que ha sido demorada otro año más por parte de la compañía Rockstar Games, hasta 2026.

Esta crisis, que atraviesa su segundo año, ha provocado a los inversores a perder el encanto con los valores de videojuegos (salvo Nintendo, que acumula una revalorización del 50%). «Los valores de gaming han rendido entre un 19% y un 140% menos que el mercado desde 2020» estima el asesor de inversión, Epyllion.

Desde la llegada de la crisis sanitaria en 2020, los títulos de CD Projekt, la publisher de éxitos como Cyberpunk 2025 o The Witcher acumulan caídas del 33,5% en la Bolsa de Varsovia, donde cotizan. Luego, las acciones de Roblox, la plataforma free-to-play en línea con alrededor de 85,3 millones de jugadores diarios, se ha desplomado alrededor del 21% desde su pico en 2022. Sólo los títulos de Take Two, el dueño de Rockstar Games, la empresa que impulsa a Grand Theft Auto, siguen dominando un rally que se acerca a la altura del índice S&P 500.