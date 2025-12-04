Vuelven los juegos gratis de Nintendo Switch: el truco que nadie conoce para conseguirlos

Nintendo Switch se une a la temporada navideña con una promoción especial que permitirá a los jugadores obtener hasta 9 juegos completamente gratis gracias a una iniciativa del estudio No Gravity Games. La oferta, pensada como un «calendario de adviento» digital, está disponible durante un período limitado en diciembre de 2025 y promete ofrecer títulos variados para todos los gustos dentro del catálogo de la plataforma.

La campaña, activa del 12 al 18 de diciembre de 2025, libera un nuevo juego gratuito cada día a las 09:00 horas. Cada título estará disponible únicamente por 24 horas, hasta las 08:59 del día siguiente, por lo que los jugadores deberán reclamar el juego dentro de esa ventana para asegurarse de mantener la secuencia completa de regalos. El último día, 18 de diciembre, se desbloquearán tres juegos al mismo tiempo, ofreciendo un cierre especial a la promoción.

¿Cómo se puede participar?

Para participar, los jugadores deben cumplir ciertos requisitos:

Tener una cuenta de Nintendo Switch con región americana, ya que la oferta está vinculada a esa eShop.

con región americana, ya que la oferta está vinculada a esa eShop. Poseer al menos un juego del catálogo de No Gravity Games en su biblioteca. Si no se cumple este requisito, el estudio permite obtener un juego gratuito adicional a quienes se registren en su newsletter oficial.

La mecánica de la promoción es secuencial: si se pierde un día, se corre el riesgo de perder la oportunidad de completar la cadena completa de juegos gratuitos. En algunos casos, el estudio ofrece la opción de adquirir los títulos faltantes con descuento, aunque esto implica un gasto adicional.

¿Qué juegos hay?

Aunque No Gravity Games no ha revelado todos los títulos de antemano, se espera que los juegos sean principalmente indie, con propuestas variadas en géneros como plataformas, puzzles, aventuras y acción ligera. Esto permite a los jugadores descubrir nuevas experiencias que podrían no haber probado anteriormente y diversificar su biblioteca digital sin costo alguno.

Las promociones de este tipo han sido recurrentes en años anteriores: en 2024, No Gravity Games ya realizó una campaña similar bajo el nombre Switchmas Giveaway, donde los jugadores también pudieron obtener varios títulos gratuitos siguiendo un esquema de desbloqueo diario. La estrategia busca combinar fidelización de usuarios con la promoción de juegos menos conocidos del estudio.