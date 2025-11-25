La Nintendo Switch 2 hunde su precio en el Black Friday de AliExpress: aprovecha ya los más de 100€ de descuento

Si te gustan los videojuegos, seguro que sabes que este año ha llegado una nueva consola que llevaba esperándose mucho tiempo, y que su precio no es precisamente accesible. O no lo era. La Nintendo Switch 2 está de ofertón en el Black Friday de AliExpress. Ahora, tienes su pack con el juego Mario Kart World rebajado a 447 € y, si usas el cupón ESBF65, hunde aún más su precio a solo 382 €. ¡Es un chollazo irresistible!

Esta consola híbrida, con batería para 6 horas de juego, base para conectarse a TV 4K, y doble mando acoplable para partidas en compañía, es ideal para jugones y no tan jugones. Y más con est eprecio.

Por qué la recomendamos

Se puede jugar tanto en portátil como conectada a un televisor.

Sus mandos se desacoplan para que puedan jugar dos personas sin tener que comprar más.

Cuenta con 256 GB de memoria ampliables, con espacio de sobra para multitud de juegos.

Tiene un enorme catálogo de videojuegos modernos y también gratuitos. De hecho, viene con uno incluido en el pack.

Nintendo Switch 2

Todo en la consola Nintendo Switch 2 hace que destaque frente al resto, sobre todo en comparación con su modelo anterior. Con una pantalla de 8 pulgadas, mandos con acoplamiento magnético y una base para conectarla a TV con gráficos hasta 4K y 120 FPS, esta videoconsola híbrida es perfecta para jugar tanto en casa como en el autobús. Su batería aguanta hasta 6 horas de juego, y su memoria interna de 256 GB (ampliable vía MicroSD Express) permite almacenar toda una batería de juegos en formato digital. Además, gracias a sus especificaciones, dispone de un enorme catálogo de videojuegos ya disponible y soporte garantizado por muchos años. De hecho, si tenías la Switch anterior, podrás seguir jugando a todos sus juegos, algunos con mejores gráficos y rendimiento, en la nueva consola. ¡Son todo mejoras!

Dado su diseño y formato, es una consola pensada sobre todo para quienes prefieren jugar en pequeños momentos, o no siempre tienen la TV disponible en casa. Es un pequeño todoterreno hecho videoconsola que, además, viene con el videojuego Mario Kart World incluido en esta oferta.

Esto opinan quienes la tienen

Los usuarios están contentísimos con la relación calidad/precio de esta videoconsola, sobre todo con la oferta que tiene, además de por su potencia en modo portátil. Puedes ver algunas reseñas a continuación:

«Simplemente increible. No quiero sonar a comentario falso, pero es que fue demasiado bueno. La consola llegó al día siguiente literal, estaba perfecta y me salió baratísima.»

«Impresionante precio y además en dos días en casa. El juego funcion sin tener que hacer nada raro. Meter el código y listo.»

«Funciona increíble, los gráficos avanzaron enormemente y se siente una consola muy premium en modo handheld, todo a pesar de que está construida principalmente en plástico.»

Date prisa y aprovecha esta oferta del Black Friday, porque te puedes llevar el pack de Switch 2 con Mario Kart World por solo 382 € si combinas la promo con el cupón ESBF65. ¡Y podrás recibirla en solo 24 horas! Date prisa, porque el BF de AliExpress teermina el 3 de diciembre y esta oferta se esfumará.

