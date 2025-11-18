Las consolas más buscadas en 2025: PlayStation 5 domina el mundo pero en España manda Nintendo Switch 2

Un análisis efectuado por Futbin ofrece una radiografía clara de las consolas más buscadas y los videojuegos que más interés generan en Google durante los últimos 12 meses. El estudio, elaborado a partir de millones de consultas realizadas en más de 100 países, incluye más de 150 términos para detectar tendencias reales y descartar variaciones en nombres o abreviaturas. El resultado muestra un panorama global dominado por PlayStation pero con matices importantes en mercados concretos, como el español.

Las consolas líderes en 2025

Los datos del informe dejan claro que la PlayStation 5 sigue en plena forma. La consola de Sony fue la más buscada en 129 países, alcanzando una media de 11,1 millones de búsquedas mensuales en todo el mundo. Un liderazgo que, según un portavoz de Futbin, se explica por su potencia, la calidad de sus exclusivas y la fortaleza de su ecosistema.

La segunda posición la comparten dos modelos de Nintendo: la veterana Nintendo Switch y la nueva Nintendo Switch 2, ambas con 23 países donde encabezaron las búsquedas y con 9,14 millones de consultas mensuales. Que Switch 2 iguale el volumen del modelo original evidencia que el interés por su propuesta portátil sigue siendo masivo antes y después del lanzamiento. Completa el top la Xbox Series X, que fue la consola más buscada en nueve países.

Los videojuegos deportivos más buscados del año

El informe distingue también entre juegos deportivos y no deportivos. En el primer grupo, EA Sports FC 25 se impone con claridad como el título deportivo más buscado, liderando en 86 países y acumulando una media de 2,24 millones de búsquedas cada mes. eFootball 2025 aparece como la gran alternativa, siendo el juego favorito en 65 países, mientras que eFootball 2024 aún mantiene protagonismo en ocho territorios.

Los videojuegos no deportivos más populares

Fuera del terreno deportivo, Minecraft reina sin discusión. Fue el videojuego no deportivo más buscado en 152 países, lo que demuestra su vigencia después de más de una década en el mercado. Su mezcla de creatividad libre, accesibilidad y atractivo para diferentes edades sigue colocándolo como un fenómeno global. Grand Theft Auto V, por su parte, conserva fuerza incluso estando a las puertas de un relevo generacional, siendo el más buscado en 35 países.

Los resultados en España

El mercado español presenta un matiz interesante respecto al escenario global. Aquí, la consola más buscada en los últimos 12 meses fue la Nintendo Switch 2, con una media de 362 000 búsquedas mensuales. En videojuegos deportivos, el título más buscado fue FC25, alcanzando 74 000 consultas mensuales. Y en cuanto a juegos no deportivos, Minecraft vuelve a liderar con 550 000 búsquedas mensuales, confirmando que la tendencia española es muy similar al patrón internacional.