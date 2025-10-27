La consola de moda baja de precio: llévate una Nintendo Switch 2 con descuentazo

¿Buscando una videoconsola con la que matar el aburrimiento en cualquier parte? Verás que hay muchísimas opciones ahora mismo en el mercado, pero, si quieres una buena consola portátil que se pueda convertir también en consola de TV, ahora mismo no hay nada como la Nintendo Switch 2. La nueva consola de Nintendo que ofrece más potencia, una pantalla más grande, más memoria y mandos más versátiles, que ahora puede ser tuya por 441 €.

Es una consola pensada para personas que pasan mucho tiempo fuera de casa o simplemente no quieren estar atadas a la TV, aunque también se puede conectar al televisor. Sorprende por su poco peso y grosor, pero aún más por el enorme catálogo de juegos del que ya dispone.

Por qué la recomendamos

Cuenta con 256 GB de memoria interna para poder guardar muchos más juegos que la primera Switch.

Los mandos se pueden usar como ratones de PC, dando más posibilidades al jugar.

Su pantalla tiene 8 pulgadas y cuenta con un soporte con ángulo ajustable.

La batería dura hasta 6 horas y media de uso continuo sin necesidad de carga.

Comprar en AliExpress por ( 469,99 € ) 441,75 €

Nintendo Switch 2

A diferencia de la mayoría de consolas portátiles, la Nintendo Switch 2 tiene una combinación ideal de diseño, prestaciones y catálogo. Para empezar, es compatible con todos los juegos de la primera Switch y hace que los mejores de esta funcionen aún mejor, lo que ya de por sí da para muchas horas de juego. Pero además de eso, su diseño es más ergonómico y robusto, sus mandos tienen muchas más posibilidades con el modo ratón y su potencia es muy superior, lo que implica poder disfrutar de muchos nuevos lanzamientos con una calidad sorprendente en portátil. De hecho, su pantalla es capaz de ofrecer juegos a 120 FPS, algo que muy pocas consolas pueden ofrecer actualmente.

Si te gusta jugar en cualquier parte, o simplemente sueles tener la TV ocupada en casa, es la videoconsola ideal. Compacta, muy delgada, con capacidad y potencia de sobra, te va a acompañar durante muchísimas horas.

Esto opinan quienes la tienen

Los que ya han comprado la Nintendo Switch 2 están muy satisfechos con ella por su mejora de gráficos y la calidad de sus acabados, además de su rapidez. A continuación, puedes ver varias reseñas que hemos recopilado:

«Funciona increíble, los gráficos avanzaron enormemente y se siente una consola muy premium en modo handheld, todo a pesar de que está construida principalmente en plástico.»

«La consola es una maravilla: rápida, con una pantalla espectacular y con mejoras que se notan en todo momento respecto a la versión anterior.»

«Si no tienes la Switch es obligatorio que la compres si eres aficionado a los videojuegos.»

Comprar en AliExpress por ( 469,99 € ) 441,75 €

Si la compras ya en AliExpress, no solo te llevas la Nintendo Switch 2 más barata, también podrás recibirla en tan solo un par de días, y con garantía española de varios años. ¡Aprovecha!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping