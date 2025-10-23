YouTube Shorts estrena una función que te dirá “basta por hoy”

YouTube da un paso más en su estrategia para fomentar un consumo digital más consciente. La plataforma ha anunciado que comienza implementar una función en YouTube Shorts que permite a los usuarios fijar un límite diario de tiempo para desplazarse por su feed de vídeos cortos. La medida busca ayudar a los usuarios a gestionar mejor su tiempo frente a la pantalla y personalizar su experiencia dentro de la aplicación.

Un control para desconectar a tiempo

Esta nueva opción se puede activar desde el menú de Configuración en la app móvil. El usuario elige el tiempo máximo que desea pasar viendo Shorts cada día y, una vez alcanzado, YouTube mostrará un aviso en pantalla indicando que el límite se ha superado y pausará el desplazamiento del feed. El mensaje es “descartable”, es decir, se puede cerrar si el usuario desea seguir viendo vídeos, pero su función principal es servir como recordatorio para detenerse y hacer una pausa.

YouTube se une a la tendencia creciente de ofrecer herramientas que promueven el bienestar digital, algo que ya han incorporado otras redes sociales para luchar contra la llamada fatiga del scroll infinito. En un contexto donde los vídeos cortos captan la atención durante horas, la compañía pretende que la función sirva como un freno amable para quienes pierden fácilmente la noción del tiempo.

Pensando también en los más jóvenes

La compañía ha adelantado que, antes de que acabe el año, esta misma función se integrará dentro de los controles parentales de YouTube. De esta forma, los padres podrán activar el límite diario para sus hijos o adolescentes con cuentas supervisadas, convirtiendo el aviso en una notificación no descartable. Esto permitirá a las familias mantener un mayor control sobre el tiempo de consumo y reforzar hábitos digitales más saludables.

Un paso hacia un consumo más responsable

De esta manera, YouTube refuerza su mensaje de responsabilidad tecnológica y amplía las opciones de personalización para sus usuarios. Los vídeos cortos seguirán siendo una parte esencial de la plataforma, pero ahora con la posibilidad de poner un “basta por hoy” cuando sea necesario. La función está llegando de forma progresiva a los dispositivos móviles de todo el mundo, y se espera que en las próximas semanas esté disponible para todos los usuarios.