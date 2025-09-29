Cómo activar la cámara dual en los nuevos iPhone 17

La cámara dual del iPhone 17 permite grabar vídeo usando al mismo tiempo la cámara trasera y la delantera. Una función que hasta ahora era habitual en algunos móviles Android y que por fin llega al ecosistema de Apple. En este artículo te muestro cómo puedes activarla.

Una función pensada para creadores

La cámara dual está especialmente orientada a quienes graban contenido para redes sociales, entrevistas rápidas o vlogs. Con esta opción, el iPhone 17 registra simultáneamente lo que tienes delante y tu propia reacción en una ventana flotante, todo dentro del mismo archivo de vídeo.

Activarla es muy sencillo y solo requiere seguir unos pasos dentro de la app Cámara del propio iPhone. Eso sí, debes tener en cuenta que únicamente está disponible en el modo Vídeo, no en fotografía.

Pasos para activar la cámara dual en iPhone 17

Abrir la app Cámara

En la pantalla de inicio pulsa sobre el icono de Cámara, como harías normalmente para hacer una foto o grabar un vídeo.

Cambiar a modo Vídeo y opciones avanzadas

En la parte inferior desliza hasta seleccionar la opción Vídeo. Así desbloquearás todas las herramientas relacionadas con la grabación. Pulsa sobre el icono de seis puntos en la esquina superior derecha. Ahí encontrarás funciones adicionales que no aparecen en el menú principal.

Seleccionar Captura Dual

Entre las opciones que se despliegan verás Flash, Exposición y la nueva Captura dual. Pulsa sobre ella para activar el modo.

Graba con ambas cámaras a la vez

A partir de este momento, la pantalla mostrará lo que capta la cámara trasera, mientras que en una ventana flotante aparecerá la imagen de la cámara frontal. Esa ventana se puede mover y colocar en la zona que prefieras.

Usos prácticos de la cámara dual

La cámara dual del iPhone 17 tiene múltiples aplicaciones en la vida real. Para quienes viajan, resulta ideal mostrar un monumento, una playa o un paisaje mientras al mismo tiempo registran su reacción en pantalla, creando un recuerdo mucho más personal. En el ámbito de los creadores de contenido, es perfecta para grabar vlogs, entrevistas rápidas o directos en redes sociales, ya que no necesitas un segundo dispositivo para capturar las dos perspectivas.

En educación o trabajo remoto también puede marcar la diferencia. Por ejemplo, un profesor puede grabar un experimento mostrando tanto el proceso como su explicación facial, o cualquier profesional puede documentar una presentación mientras aparece en cámara. Incluso en llamadas de grupo, la grabación en doble plano ayuda a enriquecer el material que después se comparte.

El resultado en tus vídeos

Con la cámara dual del iPhone 17 el resultado es un archivo único que combina ambas perspectivas. Esto evita depender de aplicaciones externas o de tener que sincronizar grabaciones diferentes. Para los creadores de contenido significa simplificar el proceso y ganar en inmediatez, algo clave en el día a día de quienes comparten clips en TikTok, Instagram o YouTube Shorts.

Apple llega tarde con esta función si se compara con marcas de Android, pero lo hace con una implementación muy intuitiva y directa. En apenas tres pasos cualquier usuario puede tener vídeos más dinámicos y completos, sin necesidad de edición adicional.