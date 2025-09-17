¿Viene el iPhone 17 con cargador o he de comprar uno?

Apple mantiene la misma estrategia desde hace varias generaciones: el iPhone 17 no incluye cargador de corriente en la caja. El contenido se limita al propio dispositivo, un cable USB-C trenzado de alta calidad y la documentación básica. Ya no se añaden las pegatinas de Apple, que desaparecieron en la generación anterior.

La compañía justifica esta decisión en la reducción del impacto ambiental, aludiendo a que la mayoría de usuarios ya cuentan con cargadores en casa. Sin embargo, lo cierto es que no todos tienen un adaptador compatible con la carga rápida que ofrece el iPhone 17.

Qué cargador comprar para el iPhone 17

El iPhone 17 es compatible con carga rápida de hasta 27W, aunque Apple recomienda oficialmente su adaptador de 20W. Con este cargador, el dispositivo puede alcanzar el 50% de batería en unos 30 minutos, una cifra que se ajusta al día a día de la mayoría de usuarios.

Al usar ahora conector USB-C, resulta mucho más sencillo encontrar cargadores compatibles en el mercado. Adaptadores de marcas como Anker, UGREEN o incluso los incluidos con algunos portátiles cumplen perfectamente con el estándar. Eso sí, conviene asegurarse de que sean cargadores certificados y de calidad, porque uno barato puede afectar al rendimiento e incluso a la seguridad del dispositivo.

La ventaja de los cargadores GaN

Una de las mejores opciones hoy en día son los cargadores GaN, fabricados con nitruro de galio. Este material permite que los adaptadores sean más pequeños, más ligeros y mucho más eficientes que los convencionales. Gracias a esta tecnología, un cargador GaN puede ofrecer potencias elevadas (30W, 45W o incluso 100W) sin calentarse tanto y ocupando menos espacio.

Para el iPhone 17, un cargador GaN de 30W resulta ideal, asegura carga rápida, sirve también para un iPad o incluso para un MacBook Air de 13″, y todo con un único adaptador compacto. Aunque suelen ser un poco más caros que los cargadores tradicionales, su versatilidad y durabilidad los convierten en una compra recomendable.

Alternativas de carga

Además del cargador por cable, el iPhone 17 es compatible con carga inalámbrica MagSafe de hasta 15W, así como con el estándar Qi2. Esto permite usar bases de carga magnéticas y accesorios variados, desde soportes para el coche hasta estaciones de escritorio. Aunque la carga inalámbrica es más lenta, resulta práctica para quienes prefieren la comodidad de colocar el móvil sobre una base y olvidarse de cables.

Entonces, ¿qué opción es mejor?

Si ya tienes un cargador USB-C potente en casa, no necesitas comprar uno nuevo. Un adaptador de 30W o incluso el de un MacBook cargará sin problema el iPhone 17. Si no dispones de uno, lo recomendable es optar por un cargador de 20W o superior, y si es GaN mucho mejor: más pequeño, más eficiente y útil para varios dispositivos al mismo tiempo. El iPhone 17 no viene con cargador y lo ideal es que el usuario compre uno compatible, siendo los GaN la mejor inversión de futuro.