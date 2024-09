¿Qué viene en la caja del nuevo iPhone 16? Hay algo que echarás de menos

Desde el viernes, ya es posible comprar el nuevo iPhone 16, así como el iPhone 16 Plus, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max. Si deseas saber cuál es el contenido de la caja de este nuevo dispositivo, te comento que es lo que vas a echar en falta. Y si eres un seguidor de la marca, hay un artículo que ya ha dejado de estar en esta nueva gama y probablemente, no vuelva jamás.

iPhone 16: ¿qué contiene su caja?

El nuevo dispositivo de Cupertino viene más escueto que nunca en cuanto al contenido de la caja. Para comenzar, esta es sensiblemente más delgada que en modelos anteriores. Cuando la abrimos, nos encontramos el dispositivo, y una vez que lo sacamos de la caja, no hay nada más que el cable y un escueto, en todo el sentido de la palabra, manual de instrucciones o guía rápida cuesta en marcha.

Como sabrás, fue en el año 2020 cuando Apple comenzó a prescindir de dos accesorios que venían siempre con el iPhone, el cargador y los auriculares. Ya no es posible comprar un iPhone con estos accesorios incorporados, ya que su eliminación se basa en motivos medioambientales. Si es cierto que todos tenemos un cargador por casa y no tiene mucho sentido continuar acumulando, los usuarios pusieron el grito en el cielo cuando el cargador fue eliminado de la caja.

Pero hay más, fueron el resto de fabricantes los que también comenzaron una campaña de desprestigio hacia la compañía californiana por esto. Sin embargo, todas han terminado tomando el mismo camino y la práctica totalidad de ellas ya prescinde del cargador esos nuevos teléfonos.

Este año, el iPhone admite una carga rápida de mayor capacidad y por tanto, si quieres aprovechar al máximo el rendimiento, deberás comprar un cargador de 30 W. En las tiendas online cuentas con muchísimas opciones a tu disposición y que ofrecen una excelente relación calidad precio.

Lo que no debes hacer es comprar un cargador en un sitio de poca confianza y que no cuente con la certificación de la Unión Europea. Se calientan demasiado y pueden llegar a arder, además de no proporcionar un flujo constante de carga a tu dispositivo. Si te has gastado un buen dinero en tu iPhone, no trates de ahorrar con algo tan sencillo pero fundamental como el cargador.

Algunos las echarán de menos

Este año hay una novedad, también desaparecen las pegatinas que Apple incorpora en sus productos. Aunque jamás les he hecho caso y que nunca las he utilizado, si bien el logotipo me gusta, esto es algo que no va conmigo. Exteriorizar la simpatía por una marca a través de pegatinas… ya se me pasó la edad. Pero es cierto que aunque muchos no las echarán en falta, las pegatinas han estado presentes en el iPhone desde que fue lanzado el primer modelo en Estados Unidos el 29 de junio del año 2007. Fue el iPhone original, que no estuvo disponible en España por esas fechas. Desde entonces, han sido 16 años los que Apple ha puesto pegatinas en todos los iPhone, pero ya no las volveremos a ver.

Así que, este es el contenido de la caja del iPhone 16. Adiós cargador, algo que ocurre desde hace cuatro años, y otro para las simpáticas pegatinas con el logotipo de la marca. A fin de cuentas, lo que importa es siempre el dispositivo, ¿no?