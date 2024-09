Me acabo de comprar el iPhone 16 y vengo de Android: ¿cómo hacer la transición?

La llegada del iPhone 16 ha animado a muchos usuarios a abandonar el sistema Android para probar suerte con el de Apple. Aunque pueda parecer complicado, pasar de Android a iPhone es un proceso sencillo y que no requiere de demasiadas complicaciones. En este artículo voy a contarte qué es lo que debes hacer para pasar adecuadamente todos los datos de tu teléfono Android a tu nuevo iPhone.

Pasar de Android a iPhone

Antes de comenzar con todo el proceso, debes tener en cuenta una serie de requisitos. El primero, es que es un proceso que va a llevar tiempo, no menos de media hora. Así que no trates de abordarlo con prisa, ya que tendrás que abortar o dejarlo en un puto muerto. Seguidamente, y aunque pueda aparecer algo de perogrullo, saber que todo el contenido de tu teléfono Android quepa en el nuevo iPhone. Esto se entiende que no debe ser demasiado problemático, ya que en la actualidad ambos sistemas manejan capacidades similares.

Pero claro, no puedes meter 200 GB de datos en un iPhone 16 de 128 GB. En el improbable caso de que esto haya ocurrido, deberás comenzar a eliminar contenido de tu teléfono Android, o bien, guardarlo en lugar seguro como un disco duro externo o almacenamiento en la nube.

Los dos dispositivos deberán estar conectados a la corriente eléctrica, y conecta tu Android a la red WiFi y actualiza el navegador Chrome en Android,si también deseas pasar todos los marcadores.

Finalmente, debes descargar en tu teléfono Android la aplicación Pasar a iOS, que va a permitirte transferir todos los datos. Este es el enlace de descarga de la app.

Ahora, enciende tu nuevo iPhone y colócalo cerca de tu dispositivo Android, deberás seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla. Llegará un momento en el que pedirá cómo quieres configurar el dispositivo.

En tu iPhone, selecciona la opción «Desde Android» en la pantalla que te va a aparecer y que te indica que transfieras tus apps y datos. Aquí puedes hacer una copia completa, o bien, transferir las aplicaciones e información que quieras desde tu móvil antiguo.

En el teléfono Android, abre la aplicación que has descargado o bien, escanea el código QR desde tu iPhone. Tras aceptar los términos, debes elegir cómo vas a compartir los datos y conceder los permisos correspondientes. Ahora, en tu iPhone toca la opción transferir desde Android y espera a que aparezca un código, que se te mostrará en el teléfono Android.

Introdúcelo y desde ese momento, el iPhone va a crear una red WiFi de carácter temporal y que será utilizada para pasar todos los datos.

En tu teléfono Android, selecciona todo el contenido que vas a pasar y ahora te ambos dispositivos cerca y espera. El tiempo será variable dependiendo de la cantidad de datos que tengas en tu dispositivo Android. Ten en cuenta que se va a pasar todo, los contactos, los mensajes, los ajustes, las cuentas y las aplicaciones que sean compatibles. El contenido más pesado, los vídeos, pueden ralentizar el proceso, por tanto, no tengas prisa.

Durante todo el proceso, puedes aprovechar para hacer el cambio de tarjeta SIM y comenzar a tener línea de inmediato. Cuando ya todo el contenido esté pasado a tu nuevo iPhone tendrás que terminar la configuración. Es un proceso muy simple ya que es el propio dispositivo el que te va guiando.

Ahora, simplemente debes verificar que lo tienes todo. Puede que algunas aplicaciones no se hayan pasado porque no estén en el sistema iOS, pero puedes buscar apps alternativas. Por lo demás, es el momento de comenzar a disfrutar de tu nuevo teléfono y si nunca has utilizado iOS no te preocupes, se trata de un sistema operativo muy intuitivo y fácil. Puedes comenzar una nueva etapa en el universo Apple, o bien, alternar ambos sistemas y aprovechar las ventajas que tiene cada uno de ellos.