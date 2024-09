Lo que debes tener en cuenta si vas a comprar un iPhone en Estados Unidos

Comprar un iPhone en Estados Unidos puede ser una buena idea si vas a visitar ese país. Ahora bien, debes tener en cuenta una serie de factores importantes para evitar algún inconveniente posterior. Y es que aprovechar los precios a los que se vende el iPhone en la otra punta del mundo es bastante tentador.

Lo que debe saber para comprar un iPhone en Estados Unidos

No pienses que comprar un iPhone en Estados Unidos es solamente pasar por una tienda, comprarlo y ya está. Hay que valorar una serie de posibilidades antes de lanzarte a adquirirlo.

Precios: sí, son más favorables

En primer lugar, vamos a imaginar que estamos allí de viaje y que deseamos aprovechar la diferencia de precio para traernos un iPhone a España. Hay que comparar los precios, y aquí debajo tienes una captura de pantalla con los precios en España y allí del iPhone 16 Pro y del iPhone 16 Pro Max. Imaginemos que deseamos traernos el tope de gama con una capacidad de 256 GB, aquí en España lo tenemos por 1469 €, mientras que en Estados Unidos es de 1199 $, al cambio a fecha de hoy 1081 euros. El ahorro es de 388 €, una cantidad bastante considerable.

Un iPhone americano es solo eSIM

Ahora bien, no solamente se trata de ahorro de precio. Si no lo sabes, en Estados Unidos, los iPhone no llevan tarjetero para SIM física, sino que debes utilizarlo con una eSIM, es decir, una tarjeta electrónica. En España cada vez son más las operadoras que ofrecen este formato, pero no todas. A fecha de hoy, estas son las operadoras que ofrecen la tarjeta virtual:

Movistar

Orange

Vodafone

Yoigo

Pepephone

O2

Jazztel

Simyo

Así que, si no perteneces a alguno de estos operadores que te ofrecen la tarjeta eSIM en España como posibilidad, no te interesa traerte un iPhone.

Las bandas de las redes 5G

Si te compras un iPhone allí debes saber primero cuál es la compatibilidad de las bandas de red. De manera general, no vas a tener ningún inconveniente. Yo estuve utilizando durante mucho tiempo un iPhone comprado en Estados Unidos y con mi operador no había problema. Esto se debe a que un iPhone americano suele ser compatible con muchas de las bandas 5G europeas, sin embargo, hay operadores que no ofrecen las bandas más óptimas para esos dispositivos. Los modelos estadounidenses tienen soporte para mmWave, que sin embargo, no es muy común en Europa. Aquí la red CG está basada en las bandas sub-6 Ghz. Ante la duda, debes consultar con tu operador antes de comprar un iPhone en Estados Unidos.

Temas fiscales, cuidado

Si compras un iPhone en Estados Unidos porque no vas a tener problemas con la tarjeta eSIM ni con las bandas de la red 5G, tendremos que pasar a valorar los asuntos fiscales. Si vienes con el teléfono perfectamente embalado y metido en la maleta, puede llamar la atención en cuanto pase por el escáner del aeropuerto de destino en España. El agente correspondiente puede o no pasarlo por alto, pero debes conocer que ese objeto siempre debe ser declarado ante la Agencia Tributaria y entonces, abonar los impuestos correspondientes. Por tanto, no tendrías ningún tipo de ventaja económica a la hora de traerte el iPhone desde los Estados Unidos. Es algo que quizás no suele pasar, y mucho menos, si ya entras en España utilizando el teléfono como de tu propiedad.

Pero claro, existe la posibilidad remota de que pienses hacer caja comprando varios iPhone en Estados Unidos para venderlos en España a un precio menor que el de aquí. En este sentido, existe mucha más posibilidades de que tu maleta llame la atención en el escáner y sea requerida para una apertura. No se trataría de alguien que simplemente se ha traído un iPhone para utilizarlo, sino de una expedición comercial y aquí la cosa ya se pone algo más seria, porque no solamente tendrías que pagar los impuestos correspondientes, sino que podrías tener una sanción administrativa en forma de multa. Es más, si no tuvieras dinero suficiente para pagar los impuestos correspondientes, deberías hacer un abandono en el aeropuerto y salir de él sin los dispositivos, eso hasta que tuvieras el dinero para recuperar tu mercancía. ¿Merece realmente la pena?

Como puedes apreciar, antes de comprar un iPhone en Estados Unidos hay que tener en cuenta una serie de factores. Evidentemente, es una buena opción si cumples todos los requisitos y ya te vienes con con el teléfono funcionando desde allí. En caso de que tu operador no tenga eSIM o la compatibilidad de las bandas no sea la adecuada, no va a tratarse de un buen negocio. Y, por supuesto, si tienes mentalidad de hacer caja con la reventa de varios dispositivos, lo mejor es que se te vaya quitando la idea de la cabeza. Hay bastantes posibilidades de que salga mal, ya que se trataría de un fraude ante la Agencia Tributaria.