Apple Arcade se llena de diversión con NFL Retro Bowl ’26 y una nueva aventura de Hello Kitty

Apple Arcade arranca el próximo septiembre con una oleada de novedades pensadas para que no quieras soltar tu iPhone, iPad, Mac o Apple TV. La plataforma de juegos de Apple se prepara para recibir títulos exclusivos, actualizaciones muy esperadas y experiencias que van desde el deporte más vibrante hasta la fantasía más dulce.

NFL Retro Bowl ’26: la temporada más emocionante

Los amantes del fútbol americano tienen cita obligada con NFL Retro Bowl ’26, un título con licencia oficial de la NFL que revive la estética arcade y suma el nuevo modo NFL Retro Bowl Championship Leaderboard. Este sistema permite competir en partidos semanales que coinciden con la liga real, usando equipos y jugadores auténticos. Una oportunidad para tomar el control de tu equipo favorito y demostrar tu destreza en cada jugada.

Jeopardy! Daily te engancha cada día

Si lo tuyo son los retos mentales, Jeopardy! Daily lleva a Apple Arcade toda la esencia del mítico concurso televisivo. Con pistas elaboradas por sus propios guionistas y nuevos paneles cada jornada, podrás poner a prueba tus conocimientos, participar en torneos semanales y escalar posiciones en las clasificaciones globales. Ideal para quienes disfrutan aprendiendo mientras se divierten.

My Talking Tom Friends+, para los más pequeños

La popular saga de mascotas virtuales llega en una versión premium que reúne a Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben y Becca en un mismo mundo interactivo. Aquí podrás cuidar de ellos, jugar a minijuegos y descubrir secretos, todo sin anuncios ni compras adicionales.

Hello Kitty Island Adventure

El 18 de septiembre se estrenará una de las actualizaciones más esperadas: Hello Kitty Island Adventure abrirá las puertas de Wheatflour Wonderland, un universo de trigales dorados, castillos de cristal y ruinas llenas de misterio. Allí conocerás a Cogimyun, un nuevo personaje que te guiará hasta la Vieja Ciudadela en busca de un gran tesoro.

Actualizaciones que mantienen vivo el catálogo

Apple Arcade no solo suma juegos nuevos, también cuida los que ya forman parte de su biblioteca de más de 200 títulos. Este mes veremos:

Disney Dreamlight Valley Edición Arcade, con un nuevo reino inspirado en Inside Out.

Mini Motorways, que estrena un modo creativo para rediseñar ciudades a tu gusto.

Snake.io+, con una colaboración especial con Among Us y nuevos diseños para tus partidas.

A esto se añaden mejoras en Katamari Damacy Rolling LIVE, WHAT THE CAR?, Sonic Dream Team, Cortar el Césped+ y más, asegurando que siempre haya algo nuevo que probar.

Disponibilidad y precios

Apple Arcade cuesta 6,99 € al mes, con un mes de prueba gratis. También está incluido en los planes Apple One y ofrece tres meses sin coste al comprar un dispositivo Apple nuevo. La suscripción permite jugar en hasta seis dispositivos vinculados y acceder a todo el catálogo sin anuncios ni pagos extra.