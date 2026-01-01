Por qué en tus fotos de Año Nuevo pone 6202 y nadie te lo ha dicho

Cada Año Nuevo pasa lo mismo. Abres WhatsApp o Instagram y empiezas a ver fotos de amigos brindando frente al espejo, copa en mano, sonrisa amplia y un detalle imposible de pasar por alto, el “2026” aparece al revés, las diademas de “Feliz Año Nuevo” se leen como un jeroglífico y hasta algún gorro parece escrito en un idioma desconocido. No es un fallo raro ni una broma involuntaria. Se trata de la cámara frontal haciendo exactamente lo que lleva años haciendo.

El espejo no miente, la cámara sí

La cámara delantera de los móviles muestra la imagen invertida, como si fuera un espejo. Es una decisión pensada para que nos veamos “como en la vida real” mientras encuadramos el selfi. El problema llega cuando esa imagen se guarda tal cual, con textos, números y logotipos reflejados. El resultado es una foto técnicamente correcta, pero visualmente absurda en cuanto aparece cualquier palabra reconocible.

En una noche como Nochevieja, donde abundan carteles, globos con números gigantes y accesorios con mensajes festivos, el efecto se multiplica. Nada más tienes que ver la foto, tomada de una historia de Facebook de una amiga. El brindis queda perfecto, pero el “2026” parece salido de una peli de ciencia ficción. Y lo peor es que muchas veces nadie se da cuenta hasta que la imagen ya está publicada.

Por qué nadie revisa la foto antes de subirla

En celebraciones, hacemos la foto rápido, la vemos dos segundos y nos fijamos solo en si salimos bien. Si estamos sonriendo, si no tenemos los ojos cerrados y si la luz acompaña. El cerebro pasa por alto el texto invertido porque, en ese momento, no estamos leyendo: estamos celebrando.

Además, al haber visto el encuadre ya invertido en pantalla, nuestro cerebro lo normaliza. Lo que luego resulta extraño para quien ve la foto, para nosotros parecía perfectamente lógico en el momento del disparo.

Cómo evitar el 6202 sin dejar de usar la cámara frontal

La solución es más sencilla de lo que parece. Muchos móviles permiten desactivar el “selfi espejo” en los ajustes de cámara. Al hacerlo, la imagen se guarda corregida, con textos y números en su orientación correcta. Es un ajuste que casi nadie toca, pero que evita este tipo de situaciones.

Otra opción, todavía más simple, es usar la cámara trasera cuando hay espejos y textos de por medio. No es tan cómoda para encuadrar, pero el resultado es fiel a la realidad. Y si la foto ya está hecha, una edición rápida para girarla horizontalmente puede salvarla antes de compartirla.

Por qué estos pequeños fallos importan más de lo que parece

Más allá de la anécdota, este tipo de detalles dicen mucho de cómo usamos la tecnología. Nos hemos acostumbrado a disparar y compartir sin revisar, confiando en que el móvil lo haga todo bien. Pero cuando el ambiente tiene un sentido, como en una fecha señalada o en una imagen que quedará para el recuerdo, esos pequeños fallos se notan.

No es cuestión de ser obsesivo, sino de dedicar cinco segundos extra a mirar la foto completa, no solo la cara que sale en ella. Porque dentro de unos años, cuando vuelvas a verla, lo que debería hacerte gracia es el momento vivido, no preguntarte por qué celebraste la llegada del año 6202.