Llevas años con un móvil Android sin conocer el secreto que activa los subtítulos en tiempo real de cualquier audio

Muchas veces nos encontramos en lugares públicos, como el transporte o una biblioteca, sin auriculares a mano justo cuando recibimos una nota de voz importante o queremos ver un vídeo. En estos momentos, una función secreta que la mayoría de usuarios desconoce podría solucionar este problema al instante.

Esta función es nativa y está incluida en tu móvil Android. La misma es capaz de leer todo aquello que suena en el dispositivo. Esta herramienta activa una transcripción automática que genera subtítulos en tiempo real para cualquier contenido multimedia, eliminando la necesidad de subir el volumen del móvil.

¿Cómo habilitar la transcripción instantánea en tu teléfono Android?

El procedimiento es sencillo y no requiere instalar aplicaciones de terceros. Únicamente debes pulsar el botón físico de volumen en el lateral del móvil Android. Justo debajo de la barra de sonido aparecerá un pequeño icono cuadrado o rectangular. Al pulsar ahí, la función denominada «Subtítulos instantáneos» comienza a operar de inmediato.

Según indica el Soporte de Google, esta herramienta funciona sobre cualquier audio que se reproduzca en el dispositivo. Esto implica la posibilidad de leer lo que ocurre en vídeos de redes sociales o interpretar notas de voz de WhatsApp sin emitir ruido alguno. Es una solución ideal para consumir contenidos en silencio absoluto.

Si estos pasos no funcionan, puedes buscar «Subtitulado instantáneo» en la Configuración de tu móvil Android y activar la opción. Una vez activa, aparecerán los subtítulos de las voces del audio que se reproduce en el dispositivo.

La alternativa para los usuarios de iPhone

Apple también ofrece una solución similar a la de Android. De acuerdo con el Soporte de Apple, la función recibe el nombre de Subtítulos en vivo y requiere un iPhone 11 o un modelo superior para funcionar. Para configurarla, es necesario navegar hasta la app de Ajustes y entrar en el apartado de Accesibilidad.

Dentro de ese menú se encuentra el interruptor para poner en marcha la transcripción. Resulta compatible con aplicaciones como FaceTime o Podcasts. Incluso permite visualizar conversaciones que ocurren en el entorno físico a través del micrófono del terminal.

Gestión de privacidad de los subtítulos en iOS

El sistema de Apple permite decidir cuánto tiempo permanece el texto en pantalla durante las llamadas telefónicas. El usuario elige entre conservar los subtítulos durante un minuto o hasta una hora después de colgar.

La documentación de Apple advierte que al seleccionar la opción de una hora, todos los participantes oyen un anuncio de audio automático que dice «Esta llamada se está transcribiendo». Esto garantiza que la otra persona sepa que la conversación pasa a texto. Si se selecciona la opción de un minuto, el sistema impide copiar el texto o realizar capturas de pantalla de la transcripción.

Personalización de los subtítulos en iOS

La apariencia de los textos en los teléfonos iPhone admite modificaciones. Se puede cambiar el tamaño, el color o el estilo desde el menú de Apariencia para facilitar la lectura.

La ventana de texto también ofrece flexibilidad, pues se puede arrastrar por la pantalla, ocultar cuando no se detecta voz o ampliar a pantalla completa.