Llevas años con tu móvil sin saber que puedes ejecutar acciones sin tocar la pantalla: hay un botón oculto detrás

La interacción con nuestro smartphone se basa casi exclusivamente en el uso de la pantalla táctil. Deslizamos el dedo, pulsamos iconos y navegamos por menús infinitos para cualquier tarea. Sin embargo, estos dispositivos siempre esconden sorpresas que pasan desapercibidas para el gran público. Existe un truco que te permite usar el móvil gracias a un botón oculto.

Hablamos de un recurso que muchos fabricantes integran y que permanece inactivo hasta que el usuario decide configurarlo. Se trata de un botón oculto ubicado en la zona posterior del equipo. Este secreto permite agilizar tareas rutinarias y mejorar la accesibilidad, aunque la mayoría de los propietarios de un móvil moderno ignora su existencia por completo.

¿En qué consiste realmente este botón oculto en tu móvil?

Lo cierto es que se trata de un botón invisible en tu teléfono móvil. No encontrarás un interruptor físico ni una tecla nueva en la carcasa. Este sistema aprovecha los sensores internos del dispositivo, como el giroscopio y el acelerómetro, para detectar pequeños golpes en la parte trasera.

Al reconocer un doble o triple toque en la espalda del terminal, el software ejecuta acciones predeterminadas de forma inmediata. Es un atajo físico programable que transforma la tapa trasera en una superficie táctil.

Según explican desde el medio especializado Xataka Móvil, esta funcionalidad resulta ideal para ejecutar tareas repetitivas sin perder tiempo. La idea central reside en la automatización de procesos. El usuario puede configurar este truco para abrir la cámara, encender la linterna, realizar capturas de pantalla o abrir aplicaciones como WhatsApp o el navegador.

Configuración, paso a paso, en tu móvil Android

La activación de esta característica varía según la marca de tu móvil. Los expertos indican que en los teléfonos Google Pixel la función viene de forma nativa. El usuario debe dirigirse al menú de Sistema, entrar en Gestos y activar la opción «Toque rápido». Allí podrá elegir qué sucede al golpear dos veces la parte trasera.

Para quienes poseen un dispositivo Xiaomi, el proceso es similar y tampoco requiere software externo. Basta con navegar hasta los Ajustes adicionales y buscar la sección de Accesos directos por gestos. Dentro de ese menú se encuentra la opción de Toque trasero, la cual admite dos configuraciones distintas, una para el doble toque y otra para el triple.

El caso de Samsung es diferente. Aquí es necesario acudir a la Galaxy Store para descargar Good Lock, una suite oficial de personalización. Dentro de ella, hay que instalar el módulo RegiStar y activar la función «Back-Tap action». Por su parte, en los móviles Motorola se gestiona desde la app Moto, dentro del apartado Gestos e Inicio Rápido.

El «Back Tap» en iPhone y las particularidades de este botón oculto

El sistema operativo de Apple también cuenta con su propia versión de este botón oculto. Tal y como señalan en La Manzana Mordida, esta característica recibe el nombre de ‘Back Tap’ (o Tocar atrás) y se encuentra dentro de las opciones de Accesibilidad.

Este botón oculto permite asignar funciones del sistema o atajos personalizados de Siri. Muchos usuarios la configuran para hacer capturas o invocar el Centro de Control con una sola mano.

¿Por qué deberías activar este botón oculto hoy mismo?

La implementación de estos atajos físicos supone un cambio real en la fluidez de uso diario. De esta forma, con este botón oculto te evitas tener que salir de una aplicación para abrir otra o desplegar menús complejos para acciones sencillas.

Además, al tratarse de un recurso basado en hardware ya existente de tu móvil, no consume batería extra de forma significativa. Es una de las joyas ocultas de la tecnología móvil actual que, una vez se prueba, se vuelve imprescindible.

No obstante, hay un detalle a considerar. El uso de fundas protectoras muy gruesas puede reducir la sensibilidad de los sensores. Quienes llevan el móvil sin protección, o con una carcasa fina, obtendrán una respuesta mucho más precisa para este truco.