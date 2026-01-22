Nadie usa este botón del router, pero puede ahorrarte muchos disgustos si pierdes tu contraseña de la wifi

Si alguna vez has mirado de cerca tu router inalámbrico, quizá hayas notado un botón oculto en la parte trasera etiquetada como ‘WPS’. Muchos desconocen qué función cumple esta tecla, pero comprenderla puede cambiar la forma en que conectas tus dispositivos a internet.

Lejos de ser algo técnico e innecesario, este botón te permite vincularte a la red de forma inmediata. Con una simple pulsación, lograrás ahorrarte muchos disgustos si no recuerdas la contraseña de la wifi y así te evitarás tener que conectar con un especialista con urgencia.

¿Qué significa el botón del router WPS y por qué facilita la conexión a la wifi?

Según explica un artículo de la compañía británica Currys, las siglas WPS corresponden a ‘Wi-Fi Protected Setup’ (Configuración Protegida de Wi-Fi). Si habilitas esta opción en tu equipo, este buscará dispositivos compatibles dentro de su rango y les permitirá unirse a la red. Todo esto ocurrirá sin la necesidad de escribir la larga contraseña del enrutador.

Básicamente, es una vía rápida para vincular tu teléfono inteligente, tableta, portátil u otro dispositivo. Al presionar el botón físico de tu router, se permite que los equipos cercanos se conecten de forma automática.

Es importante saber que la ventana de conexión suele durar unos pocos minutos antes de desactivarse sola. Es una opción muy cómoda para esos momentos en los que tienes invitados en casa que quieren usar tu red con sus móviles y no tienes tiempo de andar dictando una contraseña larguísima o si te la has olvidado.

Qué dispositivos son compatibles, según los expertos

Muchos aparatos pueden conectarse a tu router con este sistema. La publicación de Currys lista como ejemplos los siguientes:

Teléfonos

Impresoras inalámbricas

Cámaras

Consolas de videojuegos

Extensores de rango

Tabletas

Ordenadores

Sin embargo, vale la pena decir que no toda la tecnología lo soporta, especialmente aquella más antigua diseñada antes de que el WPS se popularizara. Incluso algunos gadgets nuevos podrían tenerlo deshabilitado por seguridad.

Para usarlo, basta con pulsar el botón etiquetado como WPS (suele tener dos flechas) y seleccionar la red en el dispositivo que quieres conectar. En unos segundos, o un par de minutos en algunos modelos, el enlace debería establecerse.

Por qué deberías desactivar este botón del router tras su uso

Pese a las facilidades que tiene este botón de tu router, es una buena práctica apagar el WPS una vez hayas conectado los dispositivos deseados. Según la Currys, no hay razón para mantener el botón activo si ya has terminado. Dejarlo encendido puede permitir que extraños usen tu red, lo cual representa una amenaza para tu ciberseguridad.

Existen «gorrones» o incluso hackers roba-datos que podrían aprovechar esta vulnerabilidad.

Para desactivarlo completamente, se suele requerir ingresar la dirección IP del enrutador en un navegador, acceder a la configuración de Wi-Fi en la consola de administración y apagar la función mediante una casilla o botón.

Finalmente, es importante no confundir WPS con WPA. Mientras el primero es una función de conexión fácil, el WPA (Wi-Fi Protected Access) es un protocolo de seguridad que encripta los datos.