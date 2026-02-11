Telegram para Android recibe un buen lavado de cara y cambia por completo su diseño

Telegram para Android recibe un buen lavado de cara y no es un simple retoque estético. La aplicación de mensajería introduce cambios profundos en su diseño en móviles con sistema operativo Android, donde la experiencia ahora resulta más coherente, limpia y adaptada a las últimas líneas visuales del sistema.

Nuevo aspecto visual en Android

La actualización ha sido anunciada en el blog oficial de Telegram y supone una revisión importante de la interfaz. No se trata de un cambio puntual en iconos o colores, sino de una reorganización completa de elementos, menús y pantallas que afecta tanto a los chats como a los ajustes o los perfiles.

Uno de los cambios más evidentes es la adopción de un diseño más alineado con las guías actuales de Android. Telegram apuesta por esquinas más redondeadas, animaciones más suaves y una jerarquía visual más clara. Los botones flotantes, las barras inferiores y las transiciones entre pantallas se sienten ahora más naturales.

En los chats, por ejemplo, los globos de mensaje presentan un aspecto más estilizado y mejor integrado con el fondo. Los encabezados de conversación se han simplificado y los iconos ganan protagonismo sin recargar la pantalla. El resultado es una interfaz más ligera, que facilita la lectura y el uso prolongado.

También se han revisado los menús contextuales y las opciones rápidas. Ahora es más sencillo acceder a funciones como silenciar conversaciones, fijar chats o consultar información del grupo. Todo está mejor organizado y requiere menos pasos.

Mejor navegación y coherencia

Más allá del apartado visual, Telegram para Android recibe un buen lavado de cara que también impacta en la navegación. La barra inferior cobra mayor importancia y permite moverse entre secciones de forma más intuitiva. La separación entre chats, llamadas y ajustes está mejor definida.

Los perfiles de usuario y grupo también han cambiado. Ahora muestran la información de forma más estructurada, con botones claros para acciones habituales como compartir contacto, iniciar llamada o acceder a archivos compartidos.

Este rediseño busca que la experiencia sea coherente en todo el sistema. Cada pantalla mantiene un patrón similar de distribución, lo que reduce la sensación de desorden que a veces generaban versiones anteriores.

Animaciones y rendimiento

Otro punto clave es el trabajo en las animaciones. Las transiciones entre chats, la apertura de imágenes o el despliegue de menús son ahora más fluidos. Esto no solo aporta una sensación más moderna, sino que mejora la percepción de rendimiento.

Aunque Telegram siempre ha destacado por su velocidad, este ajuste visual contribuye a que el uso diario resulte más agradable. En móviles de gama media o alta, la diferencia es especialmente notable.

Además, la actualización mantiene intactas las funciones que han hecho popular a la plataforma como los chats cifrados, canales, bots, envío de archivos de gran tamaño y personalización avanzada.

Una apuesta por Android

Telegram demuestra que sigue prestando atención específica a Android, sin limitarse a replicar lo que hace en otras plataformas. La aplicación adapta su diseño a las características del sistema, algo que muchos usuarios valoran frente a interfaces más genéricas.

El cambio ya está disponible en la última versión de Telegram para Android y se irá desplegando de forma progresiva. Si aún no lo ves, conviene comprobar si hay actualización pendiente en la tienda de aplicaciones. Con este lavado de cara, la app se nota más actual y mejor preparada para los próximos años.