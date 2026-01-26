Doguify, el Google Maps para perros que te dice dónde ir y por dónde no pasar con tu mascota

Doguify, una aplicación que centraliza en un solo mapa todo lo que necesitan saber las personas que viven o viajan con perro. La idea es sencilla, pero muy práctica, la de reunir información útil, real y actualizada sobre espacios donde los perros son bienvenidos y, al mismo tiempo, alertar de posibles riesgos durante los paseos.

Un mapa colaborativo pensado desde la experiencia real

La base de Doguify es un mapa interactivo y colaborativo construido a partir de la experiencia directa de su comunidad. En lugar de limitarse a fichas genéricas, la aplicación recoge información aportada por personas que conviven con perro y conocen de primera mano qué sitios funcionan y cuáles no.

Desde la app es posible localizar alojamientos, restaurantes, playas, áreas de servicio, rutas y actividades donde el acceso con perro está permitido de forma real. Todo aparece organizado en un único entorno, evitando tener que consultar varias fuentes o depender de reseñas poco claras. El crecimiento de la plataforma, con cientos de miles de usuarios activos y miles de negocios registrados, refuerza ese enfoque práctico basado en el uso diario.

Alertas para saber por dónde no conviene pasar

Uno de los aspectos más diferenciales de Doguify es su sistema de alertas de peligros. Además de indicar planes y espacios recomendados, la app señala zonas donde pueden existir riesgos habituales para los perros, como orugas procesionarias, cristales, cebos envenenados, trampas, perros pastores o focos de enfermedades.

Estas alertas están geolocalizadas y permiten consultar tanto la ubicación exacta del peligro como información adicional sobre cómo prevenir incidentes o cómo actuar si se produce un contacto. En la nueva versión, los avisos pueden configurarse según la distancia al usuario y visualizarse directamente sobre el mapa, lo que facilita tomar decisiones antes incluso de iniciar el paseo.

Menos pasos y más claridad en la nueva versión

La actualización de Doguify apuesta por una experiencia más directa. El mapa “Explora” se ha optimizado para reducir pasos y hacer más intuitiva la búsqueda de información. Basta con introducir una ubicación, elegir el tipo de plan y acceder de inmediato a un listado con opciones disponibles y filtros específicos.

En restaurantes, por ejemplo, se puede saber si el acceso es al interior o solo a la terraza, si existe límite de peso o cuántos perros se permiten. En alojamientos, se detallan servicios pensados para animales y el acceso a zonas comunes. En rutas y playas, se indica normativa, nivel de dificultad, accesibilidad o si el perro puede ir suelto, algo especialmente útil cuando se visita una zona desconocida.

Comunidad, criterio y crecimiento internacional

La utilidad de Doguify crece a medida que lo hace su comunidad. Cada aportación ayuda a completar el mapa y a mejorar la experiencia del resto de usuarios. Para reforzar la fiabilidad de la información, la plataforma cuenta con un equipo especializado en bienestar animal y convivencia responsable que aporta contexto y coherencia a los datos compartidos. Puedes descargar Doguify para Android y para iOS y comenzar a descubrir cuáles son sus ventajas.