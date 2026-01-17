ChatGPT Go llega a todo el mundo y confirma la entrada de anuncios en ChatGPT

ChatGPT Go se convierte desde hoy en una pieza clave dentro de la estrategia de OpenAI. Junto a este nuevo plan más barato, la empresa ha confirmado algo que muchos usuarios temían, que ChatGPT tendrá anuncios. No es un rumor ni una filtración, sino una decisión ya explicada en la documentación oficial del servicio.

ChatGPT Go, el plan intermedio que cambia el modelo

Con ChatGPT Go, OpenAI introduce un escalón intermedio entre la versión gratuita y las suscripciones más avanzadas. Se trata de un plan pensado para usuarios que quieren una experiencia limpia, sin publicidad, pero que no necesitan todas las funciones premium de los planes superiores.

Este nuevo modelo permite acceder a ChatGPT sin anuncios, con un uso más estable y predecible, aunque con ciertas limitaciones frente a opciones más caras. La idea es la de ofrecer una alternativa asequible para quienes usan el chatbot de forma habitual y no quieren interrupciones publicitarias.

ChatGPT Go amplía así el abanico de opciones y refuerza la sensación de que ChatGPT ya funciona como un servicio global, con distintos niveles de acceso según las necesidades de cada usuario.

Los anuncios llegan a ChatGPT de forma oficial

La otra gran novedad es la confirmación de la publicidad en ChatGPT. OpenAI ha explicado que los anuncios se mostrarán principalmente en la versión gratuita, y que estarán claramente diferenciados del contenido generado por la IA.

Uno de los puntos más sensibles era el uso de los datos. La compañía asegura que no utilizará conversaciones privadas ni información personal para segmentar anuncios, y que estos no se integrarán dentro de las respuestas como si fueran parte del texto. El objetivo, según OpenAI, es mantener la confianza del usuario y evitar una experiencia invasiva. ChatGPT adopta un modelo similar al de otros servicios digitales gratuitos, acceso libre con anuncios o pago para eliminarlos.

Por qué OpenAI da este paso ahora

Mantener ChatGPT tiene un coste enorme. Infraestructura, servidores, entrenamiento de modelos y desarrollo continuo hacen inviable depender solo de suscripciones avanzadas. La llegada de anuncios y de un plan como ChatGPT Go responde a una necesidad de sostenibilidad a largo plazo.

Además, el mercado de la inteligencia artificial es cada vez más competitivo. OpenAI necesita ingresos estables para seguir evolucionando su tecnología y mantener su posición frente a rivales que también están apostando fuerte por modelos conversacionales.

¿Cambia algo para los usuarios?

Para quienes usan ChatGPT de forma ocasional, la versión gratuita seguirá siendo accesible, aunque con publicidad. Para quienes lo usan a diario, ChatGPT Go es una opción atractiva para evitar anuncios sin dar el salto a planes más caros.

La confirmación de la publicidad puede generar rechazo inicial, pero también deja claro que ChatGPT ha entrado en una nueva fase. Ya no es solo una herramienta sorprendente, sino un servicio consolidado que necesita un modelo económico claro.