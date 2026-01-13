OpenAI prepara una ofensiva de hardware con hasta cinco dispositivos para competir con Apple

El desembarco de OpenAI en el mundo del hardware empieza a tomar forma como algo mucho más ambicioso de lo que se pensaba inicialmente. Las filtraciones sobre unos posibles auriculares con inteligencia artificial solo serían la punta del iceberg dentro de una estrategia más amplia, en la que el hardware de OpenAI jugaría un papel clave para llevar la IA al día a día sin depender exclusivamente del smartphone.

Cinco dispositivos en preparación según las filtraciones

Según varias informaciones publicadas en medios internacionales, OpenAI habría dado instrucciones a su socio de fabricación Foxconn para prepararse ante la producción de hasta cinco dispositivos distintos de cara al cuarto trimestre de 2028. No se trataría, por tanto, de un único lanzamiento puntual, sino de una apuesta decidida por crear una familia de productos con inteligencia artificial integrada desde su concepción.

Entre esos dispositivos se mencionan unos auriculares inteligentes, pero también un equipo pensado para el entorno doméstico y otro con un formato mucho más llamativo, un producto con forma de bolígrafo, conocido internamente como “Gumdrop”. Este dispositivo estaría orientado a capturar escritura a mano y comandos de voz, combinando funciones de asistente personal, herramienta de productividad y grabadora inteligente con IA siempre activa.

Un calendario que empieza a encajar

Aunque OpenAI no ha confirmado de forma oficial las especificaciones ni los planes concretos, algunas declaraciones públicas ayudan a situar estas filtraciones en el tiempo. En noviembre de 2025, Jony Ive afirmó durante una conversación en el Demo Day de Emerson Collective que el primer dispositivo de hardware de OpenAI estaría disponible “en menos de dos años”.

Por su parte, el consejero delegado de la compañía, Sam Altman, ha descrito los primeros prototipos como “increíblemente buenos”. Unas palabras que han contribuido a elevar la expectación, aunque desde la empresa mantienen cautela y evitan confirmar detalles técnicos o validar filtraciones.

Una competencia directa con Apple en dispositivos personales

De confirmarse estas informaciones, el hardware de OpenAI situaría a la compañía en una competencia directa con Apple, especialmente en el mercado de los dispositivos personales y los wearables con inteligencia artificial integrada. Los auriculares con IA siempre activa apuntan claramente al espacio que hoy ocupan productos como los AirPods dentro del ecosistema de Apple.

La diferencia estaría en el planteamiento. Mientras Apple integra la inteligencia artificial como una capa más dentro de su catálogo de dispositivos, OpenAI podría apostar por productos diseñados desde cero alrededor de la IA, con la voz, el contexto y la interacción continua como elementos centrales de la experiencia.

El objetivo de llevar la IA fuera de la pantalla

El interés de OpenAI por lanzar varios dispositivos a la vez refleja una visión clara, sacar la inteligencia artificial de la pantalla del móvil y convertirla en una presencia constante en objetos cotidianos. Un enfoque que podría cambiar la forma en la que los usuarios interactúan con la tecnología, pasando de consultas puntuales a una relación más natural y permanente con la IA.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de las filtraciones y las declaraciones estratégicas. Sin embargo, el mensaje es evidente, OpenAI no quiere limitarse al software y prepara un salto al hardware que, si se materializa, podría redefinir el mercado de los dispositivos inteligentes en los próximos años.