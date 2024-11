La crónica del legendario libro de Apple que me quedé con las ganas de comprar

En noviembre de 2016, Apple lanzó un libro que recogía la esencia de dos décadas de innovación en diseño. Titulado «Designed by Apple in California», este volumen se convirtió rápidamente en un objeto de culto para los aficionados de la marca californiana.

Lo que recogía el libro de Apple

El libro, dedicado a la memoria de Steve Jobs, ofrecía un viaje visual a través de la historia de Apple. Sus páginas albergaban 450 fotografías de productos icónicos, desde el revolucionario iMac de 1998 hasta el versátil Apple Pencil de 2015. Estas imágenes, capturadas por el reconocido fotógrafo Andrew Zuckerman, presentaban un estilo deliberadamente sobrio que resaltaba la elegancia propia de los diseños de Apple.

No era un libro común. Editado por la propia marca, cada detalle fue cuidadosamente tenido en cuenta. Se imprimió en papel especialmente fabricado con un tinte personalizado, contaba con bordes en plata mate y utilizaba ocho separaciones de color para lograr una reproducción fiel de los productos. Disponible en dos tamaños, pequeño y grande, su proceso de creación se extendió durante ocho años, reflejando la meticulosidad característica de la compañía.

La exclusividad era parte integral de su atractivo. Solo se podía adquirir a través de la web de la marca y en tiendas Apple seleccionadas, con precios que oscilaban entre los 199 y 299 dólares o euros, dependiendo del tamaño. Esta distribución limitada, junto con su posterior descatalogación, contribuyó a elevar su estatus como objeto de colección.

Toda una declaración de intenciones

En la introducción del libro, Jony Ive, entonces director de diseño de Apple, dejaba ver la esencia del legado de Jobs: «La idea de intentar genuinamente hacer algo grandioso para la humanidad fue la motivación de Steve desde el principio, y sigue siendo nuestro ideal y nuestro objetivo mientras Apple mira hacia el futuro».

La historia de «Designed by Apple in California» no terminó con su lanzamiento. Aproximadamente tres años después, en 2019, el libro fue retirado de la tienda oficial de Apple en Estados Unidos, aunque seguía disponible en otros países. Esta decisión no hizo más que aumentar su atractivo para coleccionistas y fans.

El peso del libro, especialmente la versión grande que rondaba los 5 kg, era un recordatorio de la solidez del legado de diseño de Apple. Pero quizás lo más sorprendente ha sido su trayectoria en el mercado de segunda mano. Lo que comenzó como un libro de lujo con un precio de cientos de dólares, se ha convertido en un artículo codiciado que alcanza precios astronómicos. Como anécdota curiosa, se han llegado a ver ejemplares listados en plataformas como eBay por hasta 11000 dólares, un precio 37 veces mayor que su precio original para la versión grande.

«Designed by Apple in California”, o “el libro de Apple”pasa de la categoría de simple álbum de fotografías. Es una crónica visual del impacto de Apple en el diseño industrial y un tributo a la visión de Steve Jobs. Me quedé con las ganas de comprarlo y ahora, si decido dar el paso, no me quedará otra que aflojar la cartera, pero no a ese disparatado precio con el que algunos desean hacer caja.