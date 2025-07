El móvil en la mesa, la norma no escrita que todos incumplimos

No hace tanto, dejar el móvil en la mesa se consideraba una descortesía. Un símbolo de desinterés, de falta de atención. Hoy, en cambio, es casi una extensión más del cubierto. Da igual si estamos comiendo con amigos, en una reunión de trabajo o en una cena familiar, el teléfono aparece, boca arriba, silencioso, pero presente.

No siempre se toca. A veces está ahí, como en espera. Como si algo urgente fuera a suceder en cualquier momento y necesitáramos estar disponibles. Como si el simple hecho de tenerlo a la vista nos hiciera sentir más conectados, más preparados, aunque nos esté alejando del momento real.

¿Qué dice de nosotros ese pequeño hábito?

El simple hecho de colocar el móvil en la mesa transmite un mensaje, aunque no lo digamos. Tal vez que no tenemos intención de desconectar del todo. Tal vez que estamos disponibles para otros, incluso cuando compartimos tiempo con alguien frente a nosotros. Es una forma silenciosa de decir “estoy, pero también estoy en otro sitio”. En muchos casos no es intencionado. Se ha convertido en costumbre. Pero como toda costumbre, revela cómo ha cambiado nuestra relación con la tecnología y con los demás.

Más que distracción es una presencia constante

Estudios sobre comportamiento social confirman que el móvil en la mesa, incluso cuando no se utiliza, reduce la calidad de las conversaciones. Las personas son menos propensas a hablar de temas personales, a profundizar, a conectar. Porque saber que puede interrumpirnos en cualquier momento modifica cómo nos expresamos.

Y lo peor es que ya no lo notamos. El móvil está ahí y lo asumimos como parte del entorno. Como si no pudiera molestar porque “está en silencio”. Pero su mera presencia actúa como una barrera invisible.

La ansiedad de la conexión permanente

En el fondo, lo que refleja este gesto es otra cosa, la dificultad que tenemos para desconectar. Nos cuesta dejar el teléfono en el bolso, en el bolsillo o fuera del alcance. Nos incomoda no saber si alguien ha escrito, si ha llegado un correo, si pasa algo en redes. Hemos creado una dependencia sutil pero constante, que se cuela incluso en los espacios más íntimos.

¿Educación digital o simple cortesía?

No hay una norma escrita. Nadie nos obliga a dejar el teléfono fuera de la mesa. Pero cada vez son más las personas que reivindican esos pequeños gestos de atención, guardar el móvil en una comida, no revisarlo durante una conversación, priorizar la presencia real sobre la conexión digital.

No se trata de volver al pasado, ni de demonizar la tecnología, se trata de ponerla en su lugar. Porque no todo momento necesita ser interrumpido, documentado o interrumpido por una notificación.

¿Y si probamos a dejarlo lejos?

La próxima vez que te sientes con alguien, haz la prueba. Guarda el móvil. Deja que la conversación fluya sin pantallas. Puede que descubras algo que hace tiempo no sentías, atención plena. Un diálogo sin interrupciones. Una comida que no necesita ser fotografiada para ser recordada. Y es que, a veces, el mejor gesto de conexión es desconectar.