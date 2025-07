Las 5 señales que revelan quién es la persona favorita de tu perro, según los expertos

Los perros tienen una forma especial de decirnos lo que sienten. A diferencia de nosotros, no necesitan palabras para demostrar afecto, lealtad o alegría. Lo hacen con su lenguaje corporal y su comportamiento. Quienes compartimos la vida con un perro sabemos que su amor alcanza a toda la familia, pero también notamos, en el fondo, que muchas veces ese amor se inclina con más fuerza hacia una persona en particular, su favorita.

Quizá ya lo has sospechado, o tal vez no te lo habías planteado hasta ahora. Pero sí, los perros suelen tener una persona favorita. Esa figura de referencia a la que acuden cuando tienen miedo, con la que quieren dormir, o a la que siguen por toda la casa. Se trata de un favoritismo egoísta, sino de un vínculo emocional profundo que se construye con el tiempo. ¿Cómo saber si eres tú? Aquí te explicamos, desde la experiencia y el comportamiento canino, cinco señales que pueden confirmarlo.

¿Eres la persona favorita de tu perro?

Una de las formas más claras que tiene un perro de mostrar preferencia es seguirte por toda la casa. No importa si estás cocinando, viendo televisión, trabajando o simplemente yendo al baño: si tu perro te acompaña constantemente, es porque quiere estar cerca de ti. Esta conducta tiene que ver con el apego y el deseo de permanecer junto a quien le genera confianza y seguridad.

Sally Grottini, entrenadora canina y especialista en vínculos humano-animal, explica que esta conducta refleja mucho más que simple compañía. «Cuando un perro elige estar contigo incluso sin que lo llames, lo que está haciendo es buscar tu energía, tu presencia. No es solo cariño, es identificación emocional», asegura. Esto significa que te ha identificado como su punto de referencia y que se siente más tranquilo cuando estás cerca.

¿Alguna vez has llegado a casa y tu perro ha pasado por alto a todos los demás solo para saludarte a ti primero? Ese entusiasmo, esos saltos, esos giros alocados y ese juguete que lleva en la boca como ofrenda, no son un saludo cualquiera. Son señales de alegría genuina y un fuerte vínculo emocional.

Los perros no esconden su emoción. Si eres la primera persona que buscan cuando suena la puerta, si no paran de mover la cola cuando te ven entrar y si, apenas te agachas, corren a tu regazo… probablemente eres su favorito. Este comportamiento no se puede fingir ni forzar. Es una manifestación espontánea que solo ocurre con las personas con las que el perro se siente realmente conectado.

Puede parecer una acción graciosa o casual, pero cuando un perro se tumba boca arriba y te muestra su panza, en realidad te está diciendo algo muy importante: confía plenamente en ti. La zona del abdomen es una de las más vulnerables del cuerpo canino, y solo se expone cuando hay una sensación absoluta de seguridad.

Muchos perros también eligen dormir en esa posición si estás cerca, porque saben que contigo pueden descansar sin preocuparse por nada. Es su forma de decir: «Aquí me siento a salvo».

Si hay un momento en el que los perros son especialmente selectivos, es a la hora de descansar. El lugar que eligen para dormir dice mucho sobre cómo se sienten y con quién se sienten más protegidos. Por eso, si tu perro insiste en dormir junto a ti, se sube a tu cama o se acurruca a tus pies mientras estás en el sofá, eso no es casualidad.

Los perros buscan cercanía emocional durante el sueño, y prefieren estar al lado de quien les transmite calma y seguridad. No es raro que, incluso teniendo su propia cama, muchos terminen buscando ese contacto físico contigo, aunque sea solo un roce con la espalda o una pata sobre tu pierna.

¿Le basta escucharte para acudir corriendo? Los perros obedecen con más facilidad a las personas con las que tienen un vínculo fuerte y estable.

¿Por qué te ha elegido a ti?

Hay muchos factores que pueden influir en por qué un perro elige a una persona en particular. La energía, el tono de voz, la forma de interactuar, el tipo de juego o incluso el olor, influyen en esa elección. También es muy importante la coherencia emocional y la atención que se les brinda.

Un perro se siente más cómodo con personas que le ofrecen una rutina clara, afecto sincero y tiempo de calidad. Alguien que lo mira a los ojos, que se agacha para hablarle, que lo acaricia con ternura y que está presente cuando más lo necesita, tiene muchas más probabilidades de convertirse en su figura de apego.

Y si te das cuenta de que tu perro te sigue, duerme a tu lado, te saluda con entusiasmo, se deja acariciar el vientre sin reservas y responde a tu voz antes que a ninguna otra, entonces eres su persona favorita. Su lugar seguro. Su hogar.