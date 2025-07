Ya puedes probar la beta pública de iOS 26 en tu iPhone, sin cuenta de desarrollador

La beta pública de iOS 26 ya está disponible para todos los usuarios que quieran probarla. Hasta ahora, solo aquellos con cuenta de desarrollador podían acceder a las versiones preliminares del sistema, pero Apple ha liberado el acceso a esta versión temprana para cualquier persona con un iPhone compatible. Y eso significa que ya puedes descubrir las nuevas funciones antes de su lanzamiento oficial en otoño.

Lo nuevo que llega con iOS 26

Aunque Apple no ha reinventado el sistema, sí que ha incorporado varias mejoras interesantes. Entre ellas destacan las nuevas funciones de inteligencia artificial bajo el nombre de Apple Intelligence, disponible solo en modelos más avanzados, un rediseño del Centro de Control más personalizable, mejoras en Mensajes, Siri más inteligente, y la posibilidad de escribir con IA dentro del sistema en ciertas apps. También hay cambios estéticos sutiles que dan un aire más pulido al sistema operativo.

Precauciones antes de lanzarte a instalarla

Eso sí, no todo es perfecto. Se trata de una beta pública de iOS 26, lo que significa que no es una versión final. Puedes encontrarte con fallos de rendimiento, reinicios inesperados, apps que no funcionan correctamente o incluso un mayor consumo de batería. Además, es habitual que algunas partes del sistema aún no estén completamente traducidas al español o que haya ajustes sin terminar.

Recomendaciones para instalarla

Si aun así quieres instalarla, lo ideal es hacerlo en un iPhone que no sea tu dispositivo principal. Otra opción es hacer una copia de seguridad completa antes de actualizar, por si decides volver a iOS 25 más adelante. Primero debes estar dado de alta en el Programa de software de betas publicas de Apple. La instalación se hace desde Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta, seleccionando “iOS 26 Public Beta”. Hazlo conectado a una red WiFi y con el iPhone cargando.

Una oportunidad para los más curiosos

Para los amantes de la tecnología y los usuarios más curiosos, esta beta pública es una forma ideal de familiarizarse con lo que está por venir este otoño. También puedes ayudar a Apple reportando fallos desde la app Feedback, que se instala automáticamente con la beta.

¿Merece la pena instalarla ya?

Depende de tu perfil de usuario. Si tienes tolerancia a pequeños errores y quieres conocer las novedades antes que nadie, probablemente disfrutes de la experiencia. Si eres más de los que prefieren que todo funcione al 100 %, lo mejor es esperar a la versión estable que llegará en septiembre junto con los nuevos iPhone. Personalmente, llevo con la desarrollador desde que apareció en junio y no he tenido problemas relevantes.

Probar la beta pública de iOS 26 es asomarse al futuro del iPhone. No es perfecto, pero sí ecausa emoción probar nuevas funciones y ahora está al alcance de cualquiera que quiera dar el paso. ¿Te animas?