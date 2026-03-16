Funciones ocultas de YouTube que te harán usar mucho mejor la app en tu iPhone

YouTube es una de esas aplicaciones que casi todo el mundo usa a diario, pero no siempre se aprovecha todo lo que ofrece. Más allá de reproducir vídeos, buscar contenido o seguir a tus creadores favoritos, la app incluye varias funciones ocultas de YouTube que pueden cambiar bastante la forma en la que navegas por ella desde el iPhone. Muchas de estas herramientas pasan desapercibidas pese a ser realmente útiles.

Trucos que te ahorran tiempo

Uno de los más prácticos tiene que ver con avanzar o retroceder un vídeo sin pelearte con la barra de reproducción. En lugar de intentar acertar con el dedo en un punto concreto, basta con tocar dos veces en el lado derecho o izquierdo del reproductor. Cada doble toque mueve el vídeo 10 segundos, algo muy cómodo cuando quieres repetir una frase, volver a una explicación o saltarte una parte que no te interesa. Es un gesto simple, pero cuando te acostumbras cuesta volver atrás.

Otro detalle interesante está relacionado con el control del tiempo que pasas viendo vídeos. YouTube permite consultar el tiempo de visualización desde el perfil y activar recordatorios para hacer una pausa. Incluso incluye una opción para avisarte cuando ya es hora de acostarte. No deja de ser curioso que una plataforma pensada para engancharte durante horas también ofrezca herramientas para poner límites. Para quien encadena vídeos casi sin darse cuenta, puede ser una ayuda real.

Más control sobre lo que ves

Entre las funciones menos conocidas también está el modo restringido. Esta opción sirve para filtrar contenido adulto y puede resultar especialmente útil cuando el móvil o la tablet va a pasar por manos de menores, o simplemente cuando se usa el dispositivo en un entorno compartido. YouTube deja claro que no es un filtro infalible, pero sí una barrera adicional bastante útil para evitar sustos.

También conviene prestar atención a la reproducción automática. Hay usuarios a los que les viene bien que el siguiente vídeo arranque solo, sobre todo si están escuchando música, podcasts o listas de reproducción. El problema llega cuando entras para ver una sola cosa y, media hora después, sigues atrapado saltando de recomendación en recomendación. Desactivar esta función desde los ajustes permite recuperar bastante control sobre la experiencia y también puede ayudar a no gastar datos de más cuando no estás conectado a una red WiFi.

La función que más se agradece fuera de casa

Hay otra opción especialmente interesante para quienes viajan mucho, usan transporte público o simplemente quieren tener contenido preparado para momentos sin cobertura. YouTube Premium permite descargar vídeos para verlos sin conexión, además de acceder a otras ventajas como la reproducción sin anuncios y el acceso completo a YouTube Music. No es gratis, pero sí que mejora la experiencia si acostumbras a ver vídeos en lugares donde la conexión falla.

Lo interesante es que no son novedades espectaculares ni de cambios radicales en la app. Son pequeños ajustes, gestos y opciones de configuración que están ahí desde hace tiempo y que, sin embargo, mucha gente no conoce. Justo por eso merece la pena detenerse un momento en los ajustes de YouTube, porque hay bastante más de lo que parece a simple vista.

Estas funciones ocultas de YouTube demuestran que una app tan popular todavía puede sorprender con herramientas sencillas, útiles y pensadas para el día a día. Basta con conocerlas y empezar a usarlas.