El auge por los robots humanos crece en China: están dejando sin trabajo a limpiadores del hogar

Según informes publicados por el SCMP, GigaAI ha presentado oficialmente el SeeLight S1, el primer «mayordomo humanoide», desarrollado en estrecha colaboración con el Centro de Innovación en Robótica Humanoide de Hubei y la Alianza de la Industria de Robótica Humanoide de Hubei. Un invento revolucionario capaz de realizar un amplio abanico de tareas domésticas: cocinar, poner la lavadora, tender la ropa, hacer la cama o subir las persianas, entre otras. Para acelerar su aprendizaje en el mundo real, la empresa probará los robots en hogares de personas voluntarias en Wuhan durante la primera mitad de 2027.

En los últimos años, los robots han logrado un progreso inmenso en lo que respecta a su «cerebelo» (la parte de hardware y software dedicada al control y la coordinación motora), todavía sufren importantes deficiencias en su «cerebro» cognitivo. En otras palabras, si bien pueden ejecutar movimientos complejos, les cuesta analizar una escena dinámica y comprender la función contextual de cada objeto que los rodea. Por lo tanto, es imprescindible entrenarlos en hogares reales.

Los robots humanos que triunfan en China

Según la NSFC, las proyecciones nacionales iniciales estimaban ventas superiores a 10 000 unidades humanoides para 2025, impulsadas por una tasa de crecimiento anual del 125 %. La hoja de ruta tecnológica es muy clara: primero la automatización industrial, luego la logística pesada, después los usos comerciales en entornos controlados y, por último, la integración en los hogares. Sin embargo, esta madurez en el sector industrial no garantiza una implementación inmediata ni exitosa en el sector privado.

En este contexto, GigaAI ha presentado robot humanoide doméstico SeeLight S1, y, según SCMP y Mezha, el objetivo de la compañía es reducir el precio del hardware por debajo de los 100.000 yuanes (unos 14.700 dólares) para junio de 2027. Según Interesting Engineering, cuenta con apoyo parcial del brazo inversor de Huawei y ha colaborado con el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Hubei y la Alianza de la Industria de Robótica Humanoide de Hubei.

Se presenta como un humanoide con dos brazos y ruedas que integra un cuerpo físico con IA incorporada que el desarrollador describe como un sistema en el que un «cerebro» digital está conectado a una serie de sensores para percibir el entorno y planificar tareas. Asimismo, incorpora un «mecanismo de control» que detiene inmediatamente su movimiento al entrar en contacto con personas o mascotas.

‘Siguiente generación de IA’

Aunque no puede subir escaleras como los humanoides clásicos, el S1 se puede entender como una estrategia orientada a la siguiente generación de IA aplicada al mundo físico, utilizando hogares reales como entorno de prueba y aprendizaje. En este sentido, la aparente limitación también se puede interpretar como una decisión alineada con necesidades prácticas del mercado.

A diferencia de los robots industriales, que suelen depender de algoritmos rígidos y rutinas altamente estructuradas, el S1 incorpora Inteligencia Artificial integrada. Más que un software ejecutado de forma aislada en un servidor, se trata de un sistema integrado en un cuerpo físico que interactúa directamente con el entorno, aprendiendo y ajustando sus decisiones a partir de lo que percibe, toca y experimenta en situaciones reales.

Actualmente, uno de los principales obstáculos en robótica son los datos del mundo físico. Para que un robot aprenda a coger un vaso sin dejarlo caer, no basta con observar millones de imágenes de vasos. Necesita experimentar directamente cómo es sujetar un objeto real: su resistencia, su peso, el ángulo de agarre, la textura de la superficie y las consecuencias de aplicar demasiada o muy poca fuerza, y estos datos sólo existen en el mundo físico. A diferencia del entrenamiento de grandes modelos de lenguaje, basado en información disponible en Internet, los datos físicos requieren interacción directa: la fuerza precisa para levantar un huevo sin romperlo, o los ajustes necesarios cuando un objeto se desliza o pierde estabilidad durante la manipulación.

La seguridad también es un aspecto clave. Según informes de medios de comunicación de Hubei, el robot incorpora un sistema de control que detiene inmediatamente su movimiento al detectar contacto con una persona o una mascota, lo que lo hace más adecuado para su uso en entornos domésticos familiares.

Según expertos, la implementación práctica de estos sistemas sigue enfrentando desafíos importantes. Los entornos domésticos varían de forma significativa, lo que obliga a los robots a moverse en espacios tridimensionales complejos y cambiantes. A diferencia de robots de limpieza más simples, que operan en áreas bidimensionales relativamente controladas, un sistema humanoide de doble brazo debe sortear obstáculos dinámicos y configuraciones impredecibles, lo que complica notablemente su autonomía en el hogar.

Guo Renjie, fundador y director ejecutivo de la empresa de ingeniería robótica Zeroth, afirmó que los entornos domésticos suponen un mayor desafío para los robots que las fábricas, porque cada hogar es diferente. «Los entornos domésticos no están estandarizados, y un robot se enfrenta a un entorno que cambia a diario», afirmó.