El Ring Intercom se actualiza: ahora tu telefonillo es capaz de grabar vídeo y dejar recados

El Ring Intercom es una buena solución para quienes viven en pisos y quieren digitalizar su viejo telefonillo sin necesidad de realizar obras complejas ni pedir permiso a la comunidad de vecinos. Amazon ha anunciado una batería de mejoras que elevan este dispositivo a un nuevo nivel, dotándolo de capacidades que hasta ahora solo veíamos en sus cámaras de seguridad y timbres inteligentes de exterior.

Ahora, el dispositivo no solo permite abrir la puerta del portal desde el móvil, sino que ahora gestiona las visitas de manera autónoma. La integración de funciones como el historial de vídeo y el buzón de voz transforma por completo la experiencia del usuario, permitiendo un control total sobre quién accede al edificio, incluso cuando no estamos en casa o no podemos atender el smartphone.

Historial de vídeo y buzón de voz: no pierdas ni una visita

Una de las funciones más esperadas por los usuarios del Ring Intercom era la posibilidad de revisar qué ha ocurrido en la puerta del portal a posteriori. Gracias a la nueva actualización, el dispositivo ahora puede guardar grabaciones de vídeo y audio de las llamadas realizadas durante un periodo de hasta 180 días. Esto es muy útil si esperas un paquete y el repartidor afirma haber pasado; ahora tendrás la prueba visual y sonora de la interacción.

Se ha añadido un sistema de buzón de voz. Si no puedes responder a la llamada en tiempo real, el visitante podrá dejar un mensaje que quedará registrado en la aplicación de Ring. Esta funcionalidad garantiza que siempre estés al tanto de cualquier recado importante, eliminando la incertidumbre de las llamadas perdidas en el interfono tradicional.

Respuestas rápidas y capturas automáticas

Otra mejora significativa es la introducción de las «Respuestas rápidas», una característica que estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios. Esta función permite que el Ring Intercom responda automáticamente a las visitas con mensajes pregrabados. Es una herramienta ideal para momentos en los que estamos en una reunión o fuera de cobertura, asegurando que el visitante reciba una instrucción clara o un saludo.

Por otro lado, la «Captura continua» permite tomar instantáneas de forma periódica o cuando alguien pulsa el botón de llamada. Estas imágenes se almacenan en el historial de eventos, facilitando una revisión rápida visual de quién ha estado merodeando por la entrada o quién ha llamado a nuestra puerta sin que hayamos podido contestar la notificación en el móvil.

Privacidad y gestión con Ring Intercom

La seguridad no solo se trata de vigilar, sino también de proteger la intimidad. Por ello, Amazon ha incluido «Zonas de privacidad» en el Ring Intercom. Los usuarios podrán definir áreas específicas dentro del campo de visión de la cámara que quedarán bloqueadas y no se grabarán. Esto es fundamental para cumplir con las normativas de protección de datos en espacios compartidos y asegurar que solo se monitoriza lo estrictamente necesario.

Para disfrutar de las funciones avanzadas como el historial de 180 días, es necesario contar con un plan de suscripción Ring Home. No obstante, las funciones básicas de apertura en remoto, vídeo en directo y las nuevas respuestas rápidas siguen siendo accesibles para todos los propietarios del dispositivo sin coste adicional. Con este movimiento, el Ring Intercom deja de ser un simple accesorio de apertura para convertirse en un centro de control de acceso avanzado para el hogar de hoy en día.