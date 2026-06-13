El ajuste de WhatsApp que convierte tu cuenta en un fortín con un solo toque

Blindar WhatsApp siempre ha sido un proceso manual y disperso, había que ir ajuste por ajuste, menú por menú, sabiendo dónde buscar cada opción. Meta ha decidido acabar con eso de un plumazo. Los «Ajustes estrictos de la cuenta» son una función que agrupa todas las protecciones avanzadas de la app bajo un único interruptor. Lo activas una vez y WhatsApp se cierra al mundo exterior de forma prácticamente total. Te explico qué hace exactamente y si merece la pena activarlo.

Qué son los ajustes estrictos de la cuenta

La filosofía detrás de esta configuración es todo o nada. No hay punto medio y no se puede ir a la carta eligiendo qué restricciones te convienen. WhatsApp bloquea todos los posibles vectores de ataque de golpe. Es, en palabras de la propia compañía, su versión del Modo de Aislamiento de Apple, pero aplicado a la mensajería instantánea.

La ventaja respecto al Modo de Aislamiento de Apple es que mientras este último requiere al menos un iPhone 15 Pro, los Ajustes estrictos de WhatsApp funcionan en cualquier dispositivo compatible con la app, tanto en iOS como en Android.

Qué cambia exactamente cuando lo activas

Son cinco medidas que entran en vigor de forma simultánea en el momento en que pulsas el interruptor:

Archivos bloqueados de desconocidos. Cualquier archivo que te envíe alguien que no esté en tus contactos queda bloqueado: fotos, vídeos, documentos, audios… todo fuera. Muchos ataques de spyware se cuelan precisamente a través de archivos que parecen inofensivos. Ese PDF de un número desconocido con «información importante» deja de ser un problema.

Sin vistas previas de enlaces. Las vistas previas de enlaces desaparecen, lo que evita que páginas de terceros puedan rastrear tu dirección IP cuando alguien te envía un link. Es un vector de ataque menos obvio que los archivos, pero igual de real.

Llamadas de desconocidos silenciadas. Las llamadas de números que no están en tu agenda no suenan. Quedan registradas en el historial por si quieres revisarlas, pero no interrumpen ni permiten que el otro extremo sepa si estás disponible.

IP oculta en llamadas. Las llamadas se transmiten de forma segura a través de los servidores de WhatsApp, de modo que quien te llama no puede obtener tu dirección IP. La calidad de audio puede bajar ligeramente en conexiones lentas, pero es el precio del anonimato.

Verificación en dos pasos obligatoria. Si no la tenías activada, el proceso de configuración te pedirá crear un PIN de seis dígitos que se solicitará cada vez que intentes entrar en tu cuenta desde un nuevo dispositivo. Es la capa que impide que alguien que tenga tu número pueda secuestrar tu cuenta.

Cómo activarlo paso a paso

El proceso es sencillo, ve a Ajustes > Privacidad > Opciones avanzadas. Baja hasta el final y verás «Ajustes estrictos de la cuenta». WhatsApp te explicará todo lo que va a cambiar antes de que lo actives. No hay sorpresas, la app muestra un resumen de cada medida y pide confirmación antes de aplicarlas.

Si no tienes la verificación en dos pasos activada, el asistente te guiará para configurarla antes de terminar. Todo el proceso lleva menos de dos minutos.

¿Tiene sentido activarlo?

Para la mayoría de usuarios, la respuesta es sí. Las estafas por WhatsApp, los intentos de phishing a través de archivos y los ataques de spyware no son amenazas abstractas, las estafas digitales, el robo de identidad y los intentos de suplantación aumentan de forma constante, y WhatsApp sigue siendo el canal preferido para ejecutarlos en España.

El único escenario donde puede resultar incómodo es si recibes habitualmente mensajes o llamadas de números que no tienes guardados por motivos profesionales, clientes nuevos, proveedores, contactos esporádicos. En ese caso, los archivos bloqueados y las llamadas silenciadas pueden generar algún roce. Para el resto, es un seguro gratuito que no cuesta nada activar.

El cambio que nadie ve pero que importa

Más allá de los ajustes visibles, WhatsApp ha hecho otro cambio técnico que pasa más desapercibido, han migrado parte de su código a Rust, un lenguaje de programación conocido por ser extremadamente seguro en el uso de memoria. Muchas vulnerabilidades que aprovecha el spyware se basan precisamente en errores de memoria, y Rust está diseñado para evitar este tipo de fallos desde el código. Es el mayor despliegue de este tipo en la historia de la compañía y afecta directamente a cómo se procesan los archivos multimedia que recibes.

No es algo que el usuario vea ni active, pero es la razón por la que la protección contra archivos maliciosos es ahora estructuralmente más sólida que antes, independientemente de si tienes los ajustes estrictos activados o no.