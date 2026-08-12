Google separa Drive y Fotos, así puedes evitar perder tus copias de seguridad

La aplicación Drive para escritorio permitía elegir carpetas del ordenador para que su contenido se subiera automáticamente a Google Drive y, de paso, también apareciera en Google Fotos sin necesidad de hacer nada más. Desde el pasado lunes, esa segunda parte ha desaparecido. Las carpetas que se sincronizan con Drive siguen subiéndose con normalidad, pero ya no se envían a Google Fotos de forma automática.

Quien quiera seguir viendo sus fotografías nuevas organizadas por Google Fotos, con su buscador inteligente y sus herramientas de edición, tendrá que activar esa copia directamente desde la propia aplicación de Fotos, no desde Drive.

Ahora bien, hay cosas que no cambian. Los archivos que ya estaban subidos antes del lunes 10 de agosto permanecen a salvo, tanto en Drive como en Google Fotos, y no se elimina nada de forma retroactiva. Lo que se pierde es la comodidad de gestionar ambas copias desde un único sitio, algo que muchos usuarios llevaban años dando por hecho sin saber que dependía de una integración que Google ha decidido desmontar.

Una jugada de Google que tiene sentido

La compañía no ha dado una explicación, solo sigue la linea de simplificar sus productos de almacenamiento, aunque tiene sentido leerlo como un paso más hacia la separación clara entre Drive, pensado como almacenamiento genérico de archivos, y Google Fotos, pensado como gestor específico de imágenes y vídeos con inteligencia artificial propia.

Desde el pasado 15 de junio ya no era posible configurar nuevas carpetas de este tipo desde Drive, así que el aviso llevaba semanas circulando entre quienes prestan atención a estos cambios, aunque ha pasado desapercibido para la mayoría de usuarios que no revisan las notas de actualización.

Cómo seguir haciendo copia de seguridad de tus fotos

Recuperar la función lleva poco tiempo y se resuelve siguiendo estos pasos.

Entra en Google Fotos desde el navegador, en la dirección photos.google.com, con la misma cuenta que usabas en Drive.

Pulsa el icono «+» de la esquina superior derecha y, dentro del apartado «Agregar fotos», elige «Crear copias de seguridad de carpetas».

Selecciona la carpeta o carpetas del ordenador que quieras respaldar, las mismas que antes gestionabas desde Drive, y concede permiso a Google Fotos para acceder a ellas.

Confirma la selección. A partir de ese momento, cualquier foto o vídeo nuevo que añadas a esas carpetas se subirá a Google Fotos igual que antes, solo que gestionado desde su propia aplicación. Eso sí, hay que mantener abierta la pestaña de Google Fotos en el navegador (o usar su app web) para que la subida siga funcionando en segundo plano.

Quien use el móvil no nota ningún cambio, porque la app de Google Fotos para Android e iOS siempre ha gestionado su propia copia de seguridad de forma independiente a Drive. El ajuste afecta únicamente a quien subía fotos desde carpetas del ordenador a través de Drive para escritorio.

Cambios mínimos que se notan

Este tipo de cambios, pequeños en apariencia, tienen un efecto real, porque dependen de que el usuario se entere a tiempo. Google no ha enviado un aviso especialmente visible dentro de la aplicación, y buena parte de la información ha circulado a través de la red y no de un comunicado corporativo. Conviene revisar la configuración de copia de seguridad al menos una vez, sobre todo si el ordenador es la vía principal por la que llegan las fotos importantes a la nube.