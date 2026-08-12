Esto es lo que te cuesta tener el aire acondicionado encendido esta ola de calor

El consumo eléctrico se dispara alrededor de un 40% en julio y agosto respecto a los meses previos al verano, y buena parte de ese salto tiene un único responsable, el aire acondicionado. En los hogares que lo usan con regularidad durante, no solo durante una ola de calor, este electrodoméstico puede llegar a representar entre el 40% y el 65% de toda la factura eléctrica del mes.. La comparación con años anteriores es evidente, ya que el coste medio de una temporada estival por refrigeración rondaba los 70 u 80 euros hace seis años, mientras que ahora esa misma temporada, contando julio, agosto y septiembre, se mueve entre los 160 y los 220 euros según la tarifa contratada.

Cuánto gasta realmente un aire acondicionado por hora

Un equipo split de 3.000 frigorías, el tamaño más habitual en un dormitorio o un salón de tamaño medio, consume entre 1 y 1,2 kWh por hora de funcionamiento, lo que al precio medio actual de la energía en tarifa regulada supone alrededor de 0,19 a 0,20 euros por hora. Un aparato mayor, pensado para espacios de 6.000 frigorías, puede consumir entre 2,5 y 3 kWh por hora, con el gasto proporcionalmente más alto.

Llevado a la escala de un mes completo, un split de tamaño medio encendido ocho horas diarias durante julio y agosto añade entre 95 y 135 euros a la factura, una cifra que varía según la potencia contratada y el tipo de tarifa. Son cálculos orientativos, porque el consumo real depende también del aislamiento de la vivienda, la temperatura exterior y el estado del propio equipo, pero dan una idea bastante ajustada de lo que hay en juego cada vez que se enciende el aparato.

El truco del termostato que nadie explica bien

La temperatura a la que se programa el termostato pesa más de lo que parece. Cada grado por debajo de los 24 grados añade aproximadamente un 8% al consumo del equipo, lo que significa que bajar de 24 a 20 grados en un hogar medio puede suponer unos 40 euros más al mes solo por esos cuatro grados de diferencia. La tecnología inverter, que ajusta la potencia del compresor de forma progresiva en lugar de encender y apagar de golpe, permite ahorrar hasta un 40% frente a un equipo convencional con el mismo uso, así que a la hora de comprar compensa fijarse en esa característica antes que en el precio de salida.

En las zonas costeras o en noches especialmente húmedas, el modo «dry» o deshumidificador logra una sensación térmica parecida a la del modo frío consumiendo entre un 30% y un 50% menos, una opción que muchos usuarios tienen en el mando a distancia y no usan nunca.

La hora del día también cambia lo que pagas

Quien tiene contratada la tarifa PVPC paga un precio distinto según la hora del día, y las diferencias en pleno verano pueden ser notables. Según los datos que recoge la OCU sobre la evolución del precio de la luz, el coste final de cada kWh no depende solo del precio de la energía, sino que se suman los peajes, los cargos, el impuesto eléctrico y el IVA, factores que conviene tener en cuenta antes de comparar tarifas entre compañías.

En un día cualquiera de agosto, la franja más barata suele situarse a media tarde, entorno a las 14 y las 15 horas, mientras que la más cara llega por la noche, entre las 20 y las 21 horas, con precios que pueden multiplicarse por cinco entre una y otra. Los precios horarios en tiempo real pueden consultarse en el Sistema de información del operador del sistema eléctrico, la fuente oficial de datos del mercado eléctrico en España, lo que permite programar el aire acondicionado para que trabaje más durante las horas baratas y se relaje durante el pico de la noche.

Hacer uso de estos tres factores, mantener el termostato en torno a los 25 o 26 grados, elegir o aprovechar un equipo inverter y evitar en la medida de lo posible las horas más caras del día, no elimina el gasto del aire acondicionado durante una ola de calor, pero sí puede recortar de forma notable la factura de agosto sin renunciar a tener la casa fresca.