UGREEN Nexode Air 65W: el cargador más compacto del mercado que también puede con tu portátil

Las soluciones de carga, tanto en powerbank como en formato estándar, son imprescindibles en cualquier situación. El UGREEN Nexode Air 65W entra directamente en esa categoría. Un cargador con perfil discrteto en tamaño, apenas 14,5 mm de grosor, capaz de entregar 65 vatios reales por USB-C. El mismo estándar que necesita un MacBook para cargarse a toda velocidad. Pero aquí está, y, entre otros colores, en naranja, el color de moda y si quieres que tu setup tenga algo de coherencia estética además de rendimiento técnico. Aunque conviene aclara que el Nexode Air 65W Charger Slim llega en varias opciones de color para quien prefiera algo que pase más desapercibido.

El grosor es lo primero que llama la atención al sacarlo de la caja. Con sus 88 × 53 × 14,5 mm en versión europea, este cargador es un 50% más delgado que un cargador convencional de 65 W. Cabe sin problema en el bolsillo lateral de una mochila de portátil, en el neceser de viaje sin que ocupe el espacio de nada más, o directamente en el bolsillo trasero del pantalón si uno tiene esa clase de confianza en la resistencia de sus pantalones. La arquitectura que hace esto posible tiene nombre propio: Airpyra, el sistema de apilado interno desarrollado por UGREEN que reorganiza los componentes en vertical para comprimir la potencia en el menor espacio posible. No es solo marketing: los resultados físicos están ahí.

Un cargador para todo lo que llevas encima

El Nexode Air 65W Charger Slim no es un cargador de un solo puerto para móvil disfrazado de cargador de portátil. Incorpora dos puertos USB-C y uno USB-A, lo que permite alimentar simultáneamente un portátil, un teléfono y unos auriculares sin necesidad de llevar tres cargadores distintos o buscar una regleta en la habitación del hotel. La distribución inteligente de potencia gestiona automáticamente la salida según los dispositivos conectados: hasta 65 W por el primer USB-C en uso exclusivo, y un reparto optimizado cuando los tres puertos están activos. El sistema detecta qué hay enchufado y ajusta sin intervención del usuario.

La tecnología GaN que hay detrás de esto es la última generación del chip GaNInfinity de UGREEN, que alcanza una eficiencia de conversión de hasta el 93%. En términos prácticos, eso significa menos calor generado durante la carga y una mayor estabilidad en sesiones largas. Viajar con el portátil encima toda la jornada y cargar al mismo tiempo sin que el cargador acabe ardiendo no es un detalle menor. Para gestionar las situaciones de alta carga térmica, el sistema Thermal Guard monitoriza la temperatura en tiempo real y reduce automáticamente la potencia si detecta riesgo de sobrecalentamiento. Es el tipo de protección que agradeces cuando no estás mirando el cargador, que es casi siempre.

En cuanto a velocidades concretas, los datos de laboratorio de UGREEN sitúan la carga de un iPhone 17 Pro Max del 0 al 68% en 30 minutos conectado en exclusiva al puerto principal. Para los usuarios de MacBook, el Nexode Air 65W Charger Slim es compatible con la carga rápida de los modelos actuales de Apple, lo que lo convierte en una sustitución directa del cargador oficial sin sacrificar rendimiento. La compatibilidad se extiende a los principales estándares de carga rápida: PD 3.0, PPS, QC, AFC y FCP, lo que cubre la práctica totalidad del catálogo de portátiles, tablets y smartphones del mercado. Y con entrada universal de 100-240 V, funciona en cualquier país sin adaptadores adicionales de tensión.

Certificación S-Grade TÜV SÜD: algo más que un sello en la caja

UGREEN ha conseguido con el Nexode Air 65W Charger Slim algo que ninguna otra marca había logrado hasta ahora: ser el primer producto en obtener la certificación S-Grade dentro del nuevo marco de evaluación de carga compacta de alta potencia de TÜV SÜD. No se trata de una certificación genérica de seguridad eléctrica, que también la tiene, sino de un estándar específico para cargadores compactos de alta potencia que evalúa simultáneamente el tamaño, la potencia real entregada y la seguridad de operación.

El acabado físico del cargador acompaña bien a las especificaciones. La carcasa combina una parte metálica con acabado premium y una zona de agarre con textura antideslizante que lo hace cómodo de enchufar y desenchufar sin que resbale entre los dedos.

El UGREEN Nexode Air 65W llega al mercado como una propuesta para quien quiere reducir el peso y volumen del equipo de carga sin aceptar ninguna restricción de potencia. Carga portátiles, carga móviles rápido, gestiona tres dispositivos a la vez y cabe donde no cabe ningún cargador de 65 W convencional. Está disponible en varios colores y su precio para el mercado español es de 34,99 euros, aunque hay ofertas temporales en marketplaces como Amazon.