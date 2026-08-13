La frase de Zendaya sobre lo que realmente importa en la vida: «Prefiero ser recordada por cómo hice sentir a las personas»

Zendaya ha demostrado en numerosas ocasiones que la moda puede ser una poderosa herramienta para expresarse, pero hay algo que considera mucho más importante que cualquier vestido o fotografía. «Prefiero ser recordada por cómo hice sentir a las personas con las que me crucé que por la ropa que llevé puesta en una foto». La reflexión resume una manera de entender la fama en la que el impacto personal está por encima de la imagen pública y de la presión por construir una apariencia perfecta ante las cámaras.

Una carrera bajo los focos

Zendaya comenzó su trayectoria profesional siendo muy joven y creció delante de las cámaras. Su salto a la fama llegó con Disney Channel, antes de consolidarse como actriz con producciones como Euphoria, Spider-Man y Dune. Con el paso de los años, la intérprete ha pasado de ser una joven estrella televisiva a convertirse en una de las figuras más reconocidas de Hollywood y en una presencia habitual en las grandes alfombras rojas.

Su evolución también se ha producido en el terreno de la moda. Junto al estilista Law Roach, ha construido una imagen pública perfectamente reconocible, hasta el punto de que sus apariciones en estrenos y entregas de premios se convierten habitualmente en noticia. Diferentes medios han destacado en diferentes ocasiones la importancia de esta colaboración y la capacidad de Zendaya para convertir sus looks en una extensión de los proyectos que promociona.

La ropa cuenta una historia

Uno de los mejores ejemplos fue la promoción de Challengers, una película de 2024. Zendaya apareció con estilismos inspirados directamente en el tenis, desde vestidos con referencias deportivas hasta complementos relacionados con este deporte. La estrategia, conocida como method dressing, buscaba trasladar a la alfombra roja el universo de Tashi, el personaje que interpreta en la película.

Algo similar ocurrió con Dune: Parte Dos, donde sus elecciones de vestuario estuvieron vinculadas a la estética futurista de la película. El famoso traje metálico de archivo de Thierry Mugler que llevó durante el estreno de Londres se convirtió en una de las imágenes más comentadas de aquella promoción. La moda, en su caso, funciona como una herramienta narrativa.

Lo que permanece

Sin embargo, la reflexión de Zendaya coloca todas esas fotografías en un segundo plano. Un vestido puede convertirse en una imagen viral durante unas horas, pero la manera en la que una persona trata a quienes encuentra durante su vida puede permanecer en la memoria durante mucho más tiempo.

La actriz plantea así una cuestión especialmente relacionada con la sociedad actual, ya que ¿qué queremos que recuerden de nosotros cuando desaparezcan las fotografías? En un mundo dominado por las redes sociales, la apariencia puede llegar a ocupar demasiado espacio y hacer que olvidemos que detrás de cada imagen existe una persona.