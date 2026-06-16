Zendaya también ama las gangas de lujo: cambia Serrano por un ‘outlet’ de Madrid y sale con una bolsa de Prada

Mientras Tom Holland animaba a La Roja desde la plaza de Colón, Zendaya, ganadora de dos Emmy y un Globo de Oro, disfrutaba de una jornada de compras lejos de la Milla de Oro, concretamente en un conocido outlet de Madrid. Y es que la capital lleva días convertida en un improvisado plató de Hollywood. Zendaya y Tom Holland están aquí para promocionar la nueva entrega del universo arácnido, Spider-Man: Brand New Day. Aunque podrían haber seguido el itinerario habitual de cualquier estrella internacional de su categoría, han optado por un Madrid mucho más terrenal.

Primero fue la elección gastronómica. Lejos de reservar mesa en alguno de los restaurantes con estrella Michelin que abundan en la ciudad, la pareja se dejó ver en Trèsde, una casa de comidas contemporánea situada en el barrio de La Latina que se ha convertido en uno de los locales favoritos de quienes buscan buena cocina sin artificios.

Y después llegó la sorpresa de sus compras. Si alguien imaginaba a Zendaya recorriendo las boutiques de la calle Serrano, el corazón de la Milla de Oro madrileña, se equivocaba. La actriz eligió Las Rozas Village, el exclusivo destino de compras outlet situado a las afueras de Madrid.

La presencia de la estrella no pasó desapercibida. La estilista e influencer Erea Louro compartió en sus redes sociales una fotografía junto a la intérprete, confirmando así lo que muchos visitantes del complejo no podían creer: una de las mujeres más influyentes de la moda mundial estaba comprando entre las mismas tiendas que el resto de mortales.

El contraste resulta especialmente llamativo. Zendaya es una de las celebridades más codiciadas por las grandes firmas de lujo y una habitual de los front row de París, Milán o Nueva York. Sin embargo, para sus compras madrileñas prefirió un enclave donde conviven algunas de las marcas más exclusivas del mundo con descuentos durante todo el año.

Las fotos compartidas muestran a una Zendaya alejada del glamour de las alfombras rojas. La actriz lucía unos sencillos vaqueros, una camiseta blanca de tirantes y un estilismo relajado que parecía pensado para pasar desapercibida. Aunque hubo un detalle imposible de ignorar: una bolsa de Prada que sostenía en la mano y que delataba que, incluso cuando apuesta por la discreción, el lujo sigue formando parte de su ADN.

La actriz no estaba sola. Durante el paseo iba acompañada por un amigo que sostenía a su perro (Noon, un Schnauzer miniatura de color negro) en una escena que transmitía absoluta normalidad y que poco tenía que ver con la imagen cuidadosamente construida que suele rodear a las grandes estrellas de Hollywood. Todo ello ocurría mientras Tom Holland protagonizaba su propio momento madrileño. El actor británico se dejó ver en la plaza de Colón antes del amargo debut de la selección española en el Mundial de 2026.

La estilista Erea Louro al ver a Zendaya no dudó en acercarse a saludarla. La emoción era comprensible: Louro acaba de publicar Iconos de estilo, de Cleopatra a Zendaya, un libro en el que precisamente analiza la influencia estética de algunas de las mujeres más icónicas de la historia, incluida la propia actriz estadounidense. Tal y como compartió después en sus redes sociales, aprovechó la ocasión para contarle personalmente que formaba parte del libro. La reacción de la estrella de Hollywood la conquistó por completo. «Ha sido monísima», asegura la estilista, que destaca la cercanía y amabilidad de Zendaya.