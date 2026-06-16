Zendaya: quién es, edad, boda con Tom Holland, ‘Euphoria’ y todos sus proyectos en 2026

Zendaya se ha convertido en una de las artistas más influyentes y exitosas de su generación. Actriz, cantante, modelo y productora, la estadounidense ha pasado de ser una estrella juvenil de Disney Channel a liderar algunas de las producciones más importantes de Hollywood.

Ganadora de dos premios Emmy, icono de la moda y protagonista de franquicias multimillonarias como Spider-Man y Dune, la intérprete vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Además, 2026 ha estado marcado por su boda con Tom Holland, el regreso de Euphoria y una agenda repleta de grandes estrenos cinematográficos.

¿Cuántos años tiene Zendaya en 2026?

Zendaya tiene 29 años (1 de septiembre de 1996) y, pese a su juventud, se ha consolidado como una de las figuras más importantes de Hollywood. Su trayectoria combina éxitos en televisión, cine y moda, convirtiéndola en una de las celebridades más influyentes del panorama internacional actual.

¿De dónde es Zendaya y cuál es su nombre real?

Zendaya Maree Stoermer Coleman nació en Oakland, California, donde creció rodeada de un entorno artístico que influyó en sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Antes de convertirse en una estrella global, comenzó su carrera como bailarina y actriz juvenil en producciones televisivas.

¿Se han casado Zendaya y Tom Holland?

Zendaya y Tom Holland habrían consolidado su relación en 2026 con una boda celebrada de forma muy discreta y privada, tras varios años de noviazgo. Su historia de amor, nacida en los rodajes de Spider-Man, se ha mantenido siempre con un alto nivel de discreción frente a los medios.

¿Qué películas estrena Zendaya en 2026?

Este 2026 está siendo uno de los años más intensos en la carrera de Zendaya, con una agenda repleta de proyectos de gran relevancia. Entre ellos destacan su participación en The Drama, su regreso a la serie Euphoria, su continuidad en el universo de Spider-Man: Brand New Day y su papel en La Odisea de Christopher Nolan. Estas producciones la mantienen como una de las actrices más demandadas y visibles del panorama cinematográfico actual.