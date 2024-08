Estos dos gadgets de UGREEN me están salvando el verano

De todos los dispositivos y gadgets que he tenido ocasión de probar, quizás sean estos dos los que mejor sensación me están dejando este verano. Hablo de dos baterías externas de la firma china UGREEN, con diferentes capacidades y un diseño que parece estar marcando tendencia. Estas son las razones por las que recomiendo estas baterías UGREEN: son una apuesta por lo práctico y seguro.

Con la carga siempre a cuestas

Reconozco mi predilección por los dispositivos de carga. Para quienes trabajamos como nómadas digitales, no es nada descabellado sentarse a escribir un artículo en el banco de una plaza pública si es necesario. Por otro lado, es muy habitual que no me encuentre en casa durante largos periodos de tiempo por viajes relacionados con mi trabajo. Por eso, disponer de energía para mis dispositivos no es un capricho, es una prioridad. Estas baterías UGREEN fueron lanzadas al mercado en julio, y se presentan en dos capacidades diferentes, 12000 y 20000 mAh. Su diseño en forma de prisma se aleja de lo habitual, captando la atención desde el primer momento. Pero, como siempre, lo realmente interesante está en el interior.

Ambas baterías cuentan con una pantalla LCD o TFT, dependiendo del modelo, que proporciona información sobre la cantidad de energía acumulada y la que se transfiere a los dispositivos que estés cargando. Pero no solo eso, también muestran el flujo de carga que se está produciendo, ofreciendo una visión clara y una estimación precisa de cómo se van a cargar tus dispositivos.

En el caso de la batería más pequeña, encontramos dos puertos: uno USB-A y otro USB-C. Además, admite carga rápida PD 3.0 en el puerto USB-C y ofrece una potencia máxima de hasta 100W en carga rápida. Puedes cargar dos dispositivos a la vez, sin ningún tipo de riesgo. ¿Quién da más por menos?

En el caso de la batería de 20000 mAh cuenta con dos USB-C y uno USB-A, pudiendo utilizar las tres salidas a la vez. La batería admite una potencia total de hasta 130 W. El puerto USB-C ofrece una potencia máxima de 100W también en modo de carga rápida, y está capacitado para cargar un ordenador tipo MacBook.

Detalles para tenerlos presente

La experiencia de uso es muy gratificante. Aunque están diseñadas para colocarse de manera horizontal, cuentan con dos bandas de sujeción que impiden que se muevan en la mesa, y también pueden utilizarse en formato vertical. Estas baterías detectan automáticamente cuando se conecta un dispositivo para cargar, aunque también disponen de un botón lateral para activarlas.

Particularmente, pensaba que unas baterías tan potentes tendrían el inconveniente del peso. Sin embargo, me sorprendió gratamente comprobar que ambas se encuentran en unos márgenes más que tolerables. Por ejemplo, la batería de 12.000 mAh pesa 309 gramos, mientras que la de 20.000 mAh tiene un peso de 480 gramos. Estas cifras son sensiblemente menores con respecto a baterías de capacidades similares de otras marcas.

Como es habitual en esta marca, están protegidas por el semiconductor de nitruro de galio, que evita el sobrecalentamiento excesivo durante su uso. Esto es un punto muy favorable, aunque debo reconocer que, en condiciones intensas, como cargar dos dispositivos a la vez y con una temperatura ambiente alta, he tenido que esperar antes de volver a cargar la batería. Este sistema de seguridad impide el sobrecalentamiento y requiere una espera de 30 minutos antes de volver a conectarla. Sin embargo, no se trata de algo recurrente, sino propio de las condiciones ambientales del verano.

La apuesta de esta marca por la seguridad es constante, y la confianza de tener unos dispositivos capaces de responder ante cualquier circunstancia es siempre un valor seguro. Para personas acostumbradas a viajar, es importante señalar que estas baterías están aprobadas por las principales aerolíneas, por lo que no tendrás problemas al llevarlas en cabina.

Acostumbrado a viajar con mi MacBook Pro por muchos lugares, puedo decir que la batería de mayor tamaño me ha proporcionado hasta un 50% de carga antes de agotarse por completo. La batería más pequeña también es capaz de alimentar un ordenador portátil, aunque su curva de descarga es más rápida. Por eso, esta batería está más indicada para dispositivos con menos requerimientos, como móviles o tablets. Pero en caso de urgencia, también puedes alimentar tu ordenador portátil sin problemas.

En cuanto al tiempo de carga, la batería de mayor tamaño demora aproximadamente dos horas con un cargador rápido, lo cual es un coste razonable por disponer de energía portátil en cualquier lugar. La batería más pequeña, en cambio, se carga por completo en aproximadamente una hora y media, en ambos casos, con un cargador de 65 W.

Un gran acierto para viajeros inquietos

Particularmente, estas baterías han llamado mi atención y se han convertido en dos imprescindibles, no solo durante este verano, sino también para mis futuros viajes. Su reducido peso, diseño compacto y capacidad para cargar mi ordenador portátil las convierten en un must-have de gran valor. Ambas baterías están disponibles en la web del fabricante y en Amazon, donde puedes aprovechar un cupón de descuento para la batería de mayor capacidad. Los precios son muy atractivos: 39,99 euros para la batería de 12000 mAh y 99,99 euros para la de 20000 mAh, sin contar el cupón del 30 % de descuento disponible en Amazon para la batería de mayor almacenamiento.

Abordar una jornada de viaje con cualquiera de estas baterías es garantía de no quedarte sin energía en ningún momento. UGREEN lleva tiempo demostrando su liderazgo en opciones de carga, y estos productos son buenos ejemplos de ello.