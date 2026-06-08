10 razones por las que el MacBook Neo va a hacer que abandones Windows para siempre

Precio de entrada, calidad de salida. Apple lanzó en marzo el portátil que muchos esperaban: potente, ligero, bien construido y, por primera vez, asequible de verdad. Estas son las diez razones que explican por las que comprar el MacBook Neo puede ser el mejor cambio tecnológico que hagas este año. Si estás cansado de Windows, toma nota y valora esta posibilidad.

1. El precio que Apple nunca se había atrevido a poner

Durante años, «barato» y «Mac» han sido términos incompatibles. Apple lo ha sabido siempre y, hasta ahora, le ha importado más bien poco. El MacBook Neo rompe ese tabú con un precio de salida de 699 euros para el modelo base con 256 GB de almacenamiento, y 799 euros para la versión de 512 GB con Touch ID. Son cifras que, en el mundo Windows, corresponden a portátiles de plástico con procesadores mediocres y pantallas que duelen a la vista. Aquí, en cambio, ese precio da acceso a la experiencia Mac completa, sistema operativo, ecosistema, diseño y soporte incluidos. Para quien lleva tiempo mirando Apple desde la acera de enfrente sin cruzar, la excusa económica ya no vale. Primera de las diez razones para comprar el MacBook Neo.

2. Aluminio, no plástico. La diferencia que se nota desde el primer segundo

Hay una prueba infalible para saber si un portátil tiene futuro, cógelo con una mano y dóblalo levemente. Si cruje, ya sabes lo que te espera en dos años. El MacBook Neo llega con una carcasa de aluminio disponible en cuatro acabados, rosa nube, índigo, plata y un nuevo color cítrico, que no tiene nada que envidiar a sus hermanos mayores de la gama Air o Pro. El aluminio empleado tiene un 90% de contenido reciclado, lo cual es un detalle que suma tanto al argumento medioambiental como al de durabilidad. Un chasis metálico no se deforma, no amarillea y no acaba convertido en ese objeto avergonzante que muchos portátiles Windows se vuelven pasados tres años de uso.

3. El Mac más ligero que Apple ha fabricado nunca

El MacBook Neo es el Mac más ligero de Apple, por encima incluso de los MacBook Air, algo que durante dos décadas había sido el referente de la portabilidad en la gama. El equipo mide apenas 1,27 cm de espesor y pesa 1,23 kilogramos. Para quien lleva una mochila al trabajo o estudia en varios sitios distintos a lo largo del día, esa diferencia de peso se convierte en algo muy concreto al final de la tarde. No es un número en una ficha técnica: es la espalda, el hombro y la fatiga acumulada de años de portátiles que pesan como un ladrillo disfrazado de herramienta profesional.

4.El procesador de un iPhone 16 Pro dentro de un Mac

El MacBook Neo monta el chip A18 Pro, el mismo que impulsa al iPhone 16 Pro, y supone el primer procesador diseñado originalmente para iPhone que aterriza en un Mac. Que eso no induzca a confusión, la arquitectura ARM de Apple lleva años demostrando que puede plantar cara y ganar a procesadores Intel o AMD de gama media en tareas cotidianas. Edición de fotos, videoconferencias, ofimática, navegación con decenas de pestañas abiertas o reproducción de vídeo en alta resolución: el A18 Pro lo maneja todo sin despeinarse y, sobre todo, sin necesitar ventilador. Sí, el MacBook Neo no tiene ventilador. El silencio también es rendimiento y es una de las razones para comprar el MacBook Neo.

5. El cargador puede quedarse en casa

La autonomía es el talón de Aquiles histórico de los portátiles Windows de gama media. Apple promete hasta 16 horas de reproducción de vídeo por streaming y hasta 11 horas de navegación web con el MacBook Neo. En la práctica, los usuarios con un uso mixto, documentos, correo, vídeo, música, se mueven habitualmente en la horquilla de las 10 a las 13 horas reales, que sigue siendo un dato extraordinario para un portátil de este precio. Traducido a términos cotidianos: salir de casa por la mañana sin cargador y llegar por la noche con batería todavía disponible. Una libertad que, quien la prueba una vez, no quiere volver a negociarse. Y sobre todo, que lo cargas con el cable de tu móvil y su cargador, con con una fuente de alimentación de medio kilo.

6. Apple Intelligence: la IA que ya viene dentro

La inteligencia artificial lleva meses siendo el gran argumento de venta de portátiles Windows bajo el paraguas del sello Copilot+. Apple ha respondido con su propio planteamiento. El MacBook Neo integra Apple Intelligence, con potencia para la IA procesada directamente en el dispositivo, lo que significa que las funciones de reescritura inteligente, resúmenes automáticos, generación de imágenes y búsqueda contextual no dependen de enviar tus datos a un servidor remoto. Es IA local, privada y que no requiere suscripción adicional. Para quien trabaja con textos, correos o documentos de forma intensiva, esta capa de inteligencia integrada puede cambiar materialmente la forma de trabajar a partir del primer día.

7. Cuando tu iPhone, tu iPad y tu Mac hablan el mismo idioma

Un Mac es la pieza central de un ecosistema que, si ya tienes un iPhone, multiplica sus posibilidades de forma inmediata. Con el portapapeles universal puedes copiar imágenes, vídeos o texto en el iPhone y pegarlos directamente en cualquier aplicación del Mac, responder llamadas y mensajes del iPhone desde el Mac, o acceder a tus archivos en iCloud desde cualquiera de los dos dispositivos. Si además tienes un iPad, puedes usarlo como segunda pantalla o continuar en el Mac lo que empezaste en la tableta. Es una integración que ningún fabricante Windows ha conseguido replicar con la misma fluidez, y que convierte al MacBook Neo en una extensión natural del móvil que ya llevas en el bolsillo

8. macOS es sencillo y seguro

Windows lleva décadas siendo el sistema operativo más atacado del mundo, en gran parte por su cuota de mercado pero también por decisiones de arquitectura que arrastran desde los años 90. macOS no es inmune, pero presenta una superficie de ataque considerablemente menor, con sandboxing de aplicaciones, verificación de software por defecto y actualizaciones del sistema operativo que se ofrecen de forma gratuita durante años. El MacBook Neo incluye privacidad y seguridad integradas junto con protección antivirus, sin necesidad de instalar software de terceros ni pagar suscripciones anuales a suites de seguridad. Para quien gestiona información profesional o simplemente prefiere no preocuparse por estas cosas, es un argumento que vale dinero real.

9. Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas: un millón de colores más que la competencia

En la gama de precio del MacBook Neo, las pantallas de los portátiles Windows suelen ser el primer recorte que hacen los fabricantes para cuadrar los números. El resultado son paneles con cobertura de color mediocre, brillo insuficiente en exteriores y ángulos de visión que obligan a colocarse frente a la pantalla como si fuera 2005. El MacBook Neo monta una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas capaz de reproducir mil millones de colores. Para quien edita fotografías, trabaja con vídeo o simplemente pasa muchas horas mirando una pantalla, la diferencia es apreciable desde el primer día. Una buena pantalla es ergonomía, y esta se paga en salud.

10. El valor de reventa, no se deprecia como un coche de segunda mano

Una de las razones para comprar el MacBook Neo es, sin duda, esta. A través de Apple Trade In, Apple permite entregar el dispositivo actual a cambio de un descuento directo para comprar un Mac nuevo, pero más allá del programa oficial, el mercado de segunda mano de Apple funciona de forma muy diferente al de los portátiles Windows. Un MacBook de cuatro o cinco años conserva un porcentaje de su valor inicial muy superior al de cualquier portátil de la competencia. Dicho de otro modo: cuando compras un MacBook Neo por 699 euros y lo vendes tres años después por 350, el coste real del equipo ha sido inferior al de ese portátil Windows de 500 euros que no vale nada cuando decides cambiarlo. La inversión inicial es mayor; el coste total, muchas veces no.