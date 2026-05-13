Ring Retinal 2K llega a sus nuevas cámaras de exterior con más detalle y mejor visión nocturna

La llegada próxima de los periodos vacacionales nos pone sobre aviso en cuanto a seguridad doméstica. Ring Retinal 2K pasa a ser una pieza clave dentro del catálogo de cámaras de exterior de la marca. Ring ha anunciado la llegada de dos nuevos modelos, Spotlight Cam (2.ª generación) y Floodlight Cam (2.ª generación), con los que la compañía busca mejorar la calidad de imagen en zonas como jardines, entradas, garajes, patios o accesos laterales de la vivienda.

Ring Retinal 2K como nuevo estándar de entrada

La denominación Retinal 2K no se limita únicamente a aumentar la resolución frente al clásico 1080p. Ring habla también de una combinación de hardware, procesado de imagen y ajustes pensados para mejorar la claridad tanto de día como en escenas con poca luz.

Permite ofrecer imágenes más definidas y útiles cuando la cámara está instalada a cierta distancia del punto que queremos vigilar. También tiene sentido para quienes usan el zoom digital, ya que una mayor resolución de partida permite acercarse a la imagen con menos pérdida de detalle.

Ring acompaña esta mejora con zoom mejorado de hasta 6 aumentos, alertas de movimiento, vista en directo y comunicación bidireccional desde la app. Son funciones ya habituales en este tipo de dispositivos, pero el salto de calidad de imagen es el elemento que centra este lanzamiento.

Así es la nueva Ring Spotlight Cam

La Ring Spotlight Cam (2.ª generación) está pensada para zonas concretas del exterior de la vivienda, como pasillos, terrazas, entradas secundarias o rincones con poca iluminación. Su principal diferencia respecto a otros modelos es que combina cámara de seguridad con luces integradas.

Este modelo incorpora un sistema de batería con doble compartimento, una solución interesante para gestionar mejor la autonomía. Además, es compatible con la Quick Release Ultra Battery Pack, aunque se vende por separado. La cámara integra también una luz de 550 lúmenes, suficiente para iluminar zonas concretas cuando detecta movimiento.

No es una cámara pensada para bañar de luz una entrada completa de garaje, sino para cubrir puntos específicos donde se quiere tener más control visual. Ahí es donde encaja mejor su formato.

Floodlight Cam para espacios más amplios

La segunda novedad es la Ring Floodlight Cam (2.ª generación), una cámara orientada a espacios más grandes. Aquí el protagonismo lo tienen sus focos de 2.000 lúmenes, diseñados para iluminar entradas de vehículos, patios, jardines o zonas exteriores de mayor tamaño.

Este modelo también incorpora vídeo Retinal 2K, por lo que mejora la claridad respecto a generaciones anteriores con resolución 1080p. La combinación de cámara y focos activados por movimiento tiene un enfoque claramente disuasorio, ya que no solo permite ver lo que ocurre, también ilumina la escena cuando detecta actividad.

Para quienes busquen una cámara de exterior con presencia más visible y capacidad de iluminación real, la Floodlight Cam tiene más sentido que la Spotlight Cam. Eso sí, su instalación está más orientada a un punto fijo y con alimentación cableada.

Disponibilidad y precio

Ring ha confirmado que ambos modelos están disponibles para reserva en varios mercados, entre ellos España. La disponibilidad general está prevista para el 3 de junio de 2026.

Las nuevas cámaras de exterior de Ring ya tienen precio oficial en España. La Ring Cámara con luces Spotlight Cam llega por 169,99 euros y está pensada para quienes buscan una cámara de seguridad exterior con buena calidad de imagen sin irse a una gama más alta. Este modelo incorpora vídeo Retinal 2K, foco integrado de 550 lúmenes y, por primera vez en esta línea, un pack de batería recargable ultra con doble compartimento.

Por su parte, la Ring Cámara con focos Floodlight Cam tendrá un precio oficial de 199,99 euros. En este caso, la propuesta está orientada a quienes necesitan cubrir zonas exteriores más amplias, como entradas de garaje, patios o jardines. Para ello combina vídeo Retinal 2K con una iluminación mediante focos de 2.000 lúmenes, pensada para mejorar la visibilidad y actuar también como elemento disuasorio cuando se detecta movimiento.

Una actualización con sentido práctico

La llegada de Ring Retinal 2K a estas nuevas cámaras de exterior encaja con una tendencia clara del mercado: dispositivos de seguridad doméstica con más resolución, mejor visión nocturna y funciones inteligentes cada vez más accesibles.

Lo importante no es solo que Ring añada dos cámaras nuevas, sino que la calidad 2K pase a ocupar un lugar más bajo dentro de su catálogo. Para el usuario, esto significa que ya no será necesario irse necesariamente a modelos superiores para obtener una imagen más definida en exteriores.