Aiper Scuba V3, el robot limpiafondos para piscina que quiere adelantarse al verano

Con la temporada de baño cada vez más cerca, empiezan a aparecer dispositivos pensados para simplificar una de las tareas menos apetecibles de estas semanas: dejar la piscina en condiciones antes de que llegue el calor de verdad. En ese escenario encaja el nuevo Aiper Scuba V3, un robot limpiafondos para piscina que la marca sitúa entre sus novedades de 2026 y que pone el foco en la automatización, la navegación inteligente y un uso lo más sencillo posible.

El producto, una evolución su exitoso modelo de 2025, está orientado a piscinas enterradas y se presenta como un modelo con funciones apoyadas en IA, algo que ya se ha convertido en uno de los grandes reclamos de esta categoría.nAiper destaca elementos como el modo Cognitive AI Navium, la planificación de rutas VisionPath, la limpieza de la línea de flotación JetAssist y una aspiración de 4800 GPH con cepillos dobles.

La compañía también subraya que el equipo incorpora doble filtro MicroMesh, recuperación en la línea de flotación con alertas en tiempo real desde la app, carga inalámbrica mediante estación y un sistema de iluminación LED dual para mejorar la limpieza en condiciones de poca luz.

Qué propone Aiper con este Scuba V3

La idea del Aiper Scuba V3 es bastante clara, reducir al máximo la intervención manual justo en esa época del año en la que muchos propietarios vuelven a abrir la piscina tras semanas o meses de poco uso. Aiper asegura que su sistema de navegación combina visión de IA y tecnología dToF para planificar rutas eficientes, evitar obstáculos y cubrir el fondo sin repeticiones innecesarias.

Suena especialmente interesante para quienes no quieren estar pendientes del recorrido del robot ni de recolocarlo continuamente. También puede resultar atractivo el sistema de recuperación en la línea de flotación, porque evita una de las escenas habituales con este tipo de equipos: ver que han terminado el trabajo y tener que andar pescándolos con una pértiga. Según la marca, el Scuba V3 se acerca a la zona de recogida y además envía avisos a la aplicación.

Un lanzamiento pensado para la puesta a punto de la piscina

La firma indica que se queda en 8,2 kg de peso, una cifra que busca hacerlo más manejable en el día a día, sobre todo al meterlo o sacarlo del agua. A eso se suma la promesa de activación con un solo clic y una estación de carga compacta con carga rápida inalámbrica.

El encaje comercial del producto es evidente en un país con un parque de piscinas gigantesco. Abril y mayo son meses en los que muchos usuarios empiezan a revisar depuradora, cubierta, productos de mantenimiento y sistemas de limpieza. Un robot como este intenta colocarse justo ahí, en el momento en que se busca ahorrar tiempo y llegar al primer baño con la piscina ya limpia.