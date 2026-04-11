Si pierdes o te roban el móvil en vacaciones, esto es lo primero que debes hacer

Perder el móvil ya no significa solo quedarte sin un dispositivo. En muchos casos también supone dejar expuesta tu línea, tu correo, tus redes sociales, tus fotos, tus tarjetas e incluso el acceso a la banca online. Por eso, cuando hablamos de un móvil robado o perdido, lo importante no es solo intentar recuperarlo, sino cortar cuanto antes cualquier vía de acceso a tus datos. INCIBE recomienda localizar el terminal, bloquearlo, anular la SIM y denunciar si ha habido robo.

Lo primero que debes hacer en cuanto notas que no tienes el móvil

Lo primero es mantener la calma y comprobar si realmente lo has perdido o si puede tratarse de un robo. Parece una obviedad, pero conviene llamar al número, revisar si lo has dejado en un coche, una cafetería o un alojamiento, e intentar localizarlo desde otro dispositivo. Si tienes un iPhone, puedes usar la función Buscar. Si usas Android, puedes recurrir a Localizador de Google. Ambos sistemas permiten ver la última ubicación conocida y, en muchos casos, activar funciones para bloquear el dispositivo. Apple y Google permiten además marcarlo como perdido o bloquearlo a distancia. El susto de perder el móvil puede acabar aquí.

Cómo bloquear el móvil para que nadie acceda a tus datos

Lo siguiente es bloquear el móvil en remoto. Este paso es clave porque impide que otra persona acceda fácilmente a la información almacenada. En iPhone, el Modo Perdido permite bloquear el terminal y mostrar un mensaje en pantalla. En Android, el sistema permite proteger el dispositivo con un bloqueo remoto. Si das el móvil por irrecuperable, puedes incluso borrar su contenido, aunque eso ya suele ser el último recurso. Tanto Apple como Google advierten de que estas opciones funcionan mejor si estaban activadas previamente, así que conviene tenerlas configuradas antes de salir de viaje por si pasas por el trance de perder el móvil.

La SIM, el banco y WhatsApp: el paso que mucha gente olvida

Después llega uno de los pasos que más gente pasa por alto y, sin embargo, es de los más importantes, llamar a tu operadora desde otro terminal para bloquear la tarjeta SIM. Si alguien se hace con tu línea, podría recibir mensajes con códigos de verificación y tratar de entrar en servicios vinculados a tu número. El Banco de España advierte sobre los riesgos ligados al duplicado de SIM y al uso fraudulento de códigos enviados por SMS. Por eso no basta con intentar localizar el móvil, también hay que dejar inutilizada la línea cuanto antes.

Por otro lado, conviene revisar las cuentas más sensibles. El correo electrónico principal es una prioridad, porque suele ser la puerta de entrada para recuperar contraseñas de otros servicios. Después toca comprobar la banca, Bizum, aplicaciones de pago, redes sociales y WhatsApp. La propia WhatsApp recomienda contactar rápidamente con la operadora para bloquear la SIM cuando el teléfono se ha perdido o ha sido robado. Si además tienes tarjetas bancarias vinculadas al móvil o usas la app para validar compras, también es buena idea avisar a tu banco y vigilar movimientos extraños.

Denunciar el robo en España y por qué el IMEI es importante

Si se trata de un robo en España, el siguiente paso es denunciarlo. La denuncia sirve para dejar constancia de lo ocurrido y puede ser útil tanto para trámites con el seguro como para la investigación policial. En esa denuncia conviene aportar todos los datos posibles del terminal, especialmente el IMEI, que es el identificador único del dispositivo. La Policía Nacional recuerda la importancia de facilitar ese número cuando se comunica la sustracción. Si no lo tienes apuntado, una buena costumbre es guardarlo antes de viajar.

Qué cambia si te roban el móvil en el extranjero

Cuando el problema ocurre en el extranjero, el procedimiento básico es el mismo, pero el contexto complica las cosas. Hay que intentar localizar el móvil, bloquearlo, anular la SIM, proteger las cuentas y denunciar el robo ante la policía local. La diferencia es que, si además te han robado la documentación o te has quedado sin medios para identificarte o comunicarte, puede entrar en juego la asistencia consular. El Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece los teléfonos y servicios de ayuda consular para emergencias de ciudadanos españoles fuera del país.

Eso sí, conviene tener claro qué puede hacer y qué no puede hacer un consulado. No va a recuperar tu teléfono ni sustituir a la policía, pero sí puede orientarte si el robo afecta también a tu pasaporte o DNI, o si te deja en una situación delicada durante el viaje. En una escapada al extranjero, perder el móvil puede ser más grave de lo que parece si en él llevabas reservas, billetes, tarjetas digitales o incluso el acceso al correo con el que gestionas todo el viaje.

Cómo prepararte antes de las vacaciones para que el problema sea menor

Antes de salir de vacaciones, conviene activar Buscar en iPhone o Localizador en Android, apuntar el IMEI, tener un PIN no previsible, llevar una copia de seguridad reciente y anotar en otro sitio los teléfonos de tu operadora y de tu banco. También merece la pena no depender solo del móvil para acceder a reservas, billetes o métodos de pago. Google recuerda que varias de las funciones de localización y protección remota deben estar activadas de antemano para poder usarlas cuando llega el problema.

Si aun así te ocurre, lo más importante es no perder tiempo. Cuanto antes bloquees el dispositivo, inutilices la SIM y protejas tus cuentas, menos margen habrá para que el incidente vaya a más. Y si te asaltan las dudas sobre qué hacer primero o hasta qué punto puede haberse comprometido tu información, la línea 017 de INCIBE ofrece ayuda gratuita y confidencial en ciberseguridad para ciudadanos y empresas.