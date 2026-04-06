Vender agentes de IA: el nuevo negocio del humo que imita la burbuja de las criptomonedas

Es cierto que el sector tecnológico vive una nueva fiebre que recuerda, de forma casi idéntica, a los peores años de la especulación con activos digitales. Las redes sociales se han inundado de publicidad agresiva donde supuestos expertos aseguran que vender agentes de IA es la forma más rápida de alcanzar una facturación de 4.500 euros mensuales sin apenas trabajar. Esta narrativa, diseñada para atraer a personas que buscan un cambio de vida inmediato, se apoya en la falsa premisa de que la inteligencia artificial es una herramienta de «configurar y olvidar» que no requiere conocimientos técnicos.

La trampa de la agencia de automatización instantánea

La mayoría de estos cursos rápidos enseñan a utilizar plataformas de terceros para crear chatbots básicos que, según ellos, se pueden colocar en pequeñas empresas por precios que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros. El problema fundamental reside en que vender agentes de IA con un nivel de calidad profesional exige mucho más que arrastrar bloques en una pantalla. Una empresa real no necesita una respuesta automática que alucine o invente datos; requiere sistemas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) que garanticen que la información proporcionada es veraz y está conectada con sus bases de datos internas de forma segura.

Este fenómeno ha generado una nueva economía que, en lugar de implementar soluciones reales, se lucran vendiendo la formación a otros aspirantes a empresarios. Es el regreso de los perfiles que antes promocionaban esquemas de dropshipping o criptomonedas, ahora reconvertidos en consultores de inteligencia artificial. La falta de barreras de entrada reales en estos cursos está provocando una saturación de agencias mediocres que, lejos de ayudar al tejido empresarial, están dañando la reputación de la tecnología legítima con implementaciones defectuosas que dejan de funcionar al primer cambio de API.

Riesgos legales y costes ocultos que nadie menciona

Otro de los puntos críticos que estos gurús omiten es la complejidad del mantenimiento y los costes operativos. Implementar estos sistemas conlleva gastos recurrentes por cada interacción que el modelo realiza, lo que puede devorar el margen de beneficio si el profesional no sabe optimizar las llamadas a las API. Además, la responsabilidad civil es enorme, un agente de IA que dé un consejo erróneo o que filtre datos sensibles de clientes puede acarrear sanciones legales severas para quien lo ha vendido e instalado.

Es fundamental desmontar varios mitos que circulan en estos anuncios. Empezando por la falacia del «no-code» absoluto, debemos ser claros, para que un agente sea útil, tarde o temprano se requiere programar integraciones personalizadas y manejar estructuras de datos complejas. No existe la solución universal de un minuto que sea fiable para un entorno corporativo.

Asimismo, la normativa europea de protección de datos es un obstáculo insalvable para quienes no tienen formación específica. Enviar información confidencial de clientes a servidores fuera de la Unión Europea sin los contratos y protocolos adecuados puede resultar en multas que superan los ingresos de varios años de estas agencias. Por último, hay que tener en cuenta la volatilidad del mercado; lo que hoy se vende como un servicio exclusivo de 1.500 euros, mañana podría ser una función gratuita integrada en Microsoft 365 o Google Workspace, dejando sin negocio a quienes solo saben revender herramientas básicas sin aportar valor real.