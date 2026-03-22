El dispositivo que jubilará a tu viejo smart TV con potencia 4K es el Mecool MEon1

Cuando compramos un televisor nuevo, solemos creer que su sistema inteligente durará años, pero la realidad es que el software avanza mucho más rápido que el hardware. Es habitual que, tras apenas dos años, las aplicaciones empiecen a cerrarse o los menús se vuelvan desesperantemente lentos. Aquí es donde el Mecool MEon1 se convierte en un aliado indispensable. No es un simple «pincho» para ver la tele; es una estación multimedia de última generación diseñada para corregir todos los errores que gigantes como Google o Amazon han cometido en sus propios dispositivos. Este equipo ofrece una imagen impecable y rompe la barrera del almacenamiento que tanto asfixia a los usuarios de plataformas de streaming.

Así es el Mecool MEon1

El Mecool MEon1 destaca por su sobriedad. Es una caja pequeña, de bordes redondeados y un acabado en negro mate que no desentona en ningún mueble de salón. Sin embargo, su verdadero valor reside en lo que no se ve a simple vista: una conectividad física que ya quisieran para sí dispositivos que doblan su precio. A diferencia de los modelos tipo «stick» que quedan colgando detrás de la tele y suelen sobrecalentarse, este formato box permite una mejor disipación del calor y la inclusión de puertos esenciales como el USB o la joya de la corona: la ranura para tarjetas de memoria.

MECOOL MEon1 4K GTV Streaming Box Componente Especificación Procesador (CPU) Amlogic S905X5M Quad-core (arquitectura de 6 nm) Gráficos (GPU) Mali-G310 V2 Memoria RAM 2 GB LPDDR4 Almacenamiento 32 GB eMMC, ampliable mediante tarjeta microSD Sistema operativo Google TV basado en Android 14 Resolución máxima 4K Ultra HD a 60 fps Formatos de imagen Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Audio Dolby Atmos y Dolby Digital Plus Conectividad de red Wi-Fi 6 (802.11ax) y Ethernet 10/100M Puertos HDMI 2.1, 2 puertos USB 2.0, microSD, AV y salida óptica

Almacenamiento sin límites: El fin del «espacio insuficiente»

Si tienes un Chromecast o un Fire TV Stick, seguro que has visto el temido mensaje de «memoria llena». Es señal de que toca borrar una aplicación para poder actualizar otra. El Mecool MEon1 acaba con esta pesadilla de dos formas. Primero, ofreciendo de base 32GB de almacenamiento, lo que ya es el doble (o incluso el cuádruple) de lo que ofrecen otras soluciones. Pero lo realmente interesante es su ranura para tarjetas microSD.

Este puerto permite insertar una tarjeta de memoria y configurarla como almacenamiento interno del sistema. Esto significa que puedes tener instalados decenas de juegos, aplicaciones de todo tipo y bases de datos de aplicaciones como Kodi o Plex sin preocuparte jamás por el espacio. Para el usuario que busca una solución definitivas, este punto es, por sí solo, una razón de compra de peso. No hay nada más cómodo que saber que tu dispositivo crecerá contigo según tus necesidades.

Calidad cinematográfica: Dolby Vision y Atmos en tu salón

Un reproductor 4K no sirve de nada si no es capaz de exprimir los estándares de imagen actuales. El Mecool MEon1 es totalmente compatible con Dolby Vision y HDR10+. ¿Qué quiere decir esto Que si ves una película en Netflix o Disney+, la gestión de las luces y las sombras será mucho más precisa. Los negros se ven negros, no grises, y los colores tienen esa viveza que hace que haya mayor naturalidad.

La certificación Dolby Atmos completa un dispositivo quwe ya es bueno de por sí. Si conectas el dispositivo a una barra de sonido o a un equipo de cine en casa, la inmersión es total. El sonido viaja por la sala de forma posicional, creando una atmósfera que te mete de lleno en la acción. Pocos dispositivos en este rango de precio cuidan tanto la experiencia audiovisual pura, asegurando que cada euro invertido se traduzca en una mejora real de lo que ves y oyes.

Preparada para volar con Wi-Fi 6

Si vives en un bloque de pisos, tu Wi-Fi compite con el de todos tus vecinos, lo que suele provocar cortes en el streaming 4K. El Mecool MEon1 soluciona esto incorporando Wi-Fi 6. Esta tecnología es más rápida a la vez de ser capaz de gestionar mejor las interferencias. Si tienes un router con esta tecnología, notarás que las películas empiezan a reproducirse casi al instante, sin el molesto círculo de carga inicial.

Además, para los que prefieren la máxima estabilidad, el puerto Ethernet es un salvavidas. Aunque no es Gigabit, su velocidad de 100Mbps es más que suficiente para cualquier servicio de streaming actual, incluso para los contenidos de Apple TV+ que son conocidos por su altísimo flujo de datos. La inclusión de Bluetooth 5.2 también es un punto a favor, permitiendo conectar auriculares inalámbricos o mandos de juegos con una latencia mínima, ideal para jugar en la nube o ver la tele de noche sin molestar a nadie.

Google TV 14, la inteligencia que aprende de ti

El software es el motor del dispositivo, y contar con Google TV basado en Android 14 es garantía de éxito. A diferencia del Android TV tradicional, Google TV organiza el contenido de todas tus suscripciones en una sola pantalla de inicio. Si estás viendo una serie en Prime Video y otra en HBO, ambas aparecerán en tu fila de «seguir viendo» sin que tengas que entrar en cada app por separado. Es un sistema pensado para el usuario, no para las plataformas.

El Mecool MEon1 incluye el Asistente de Google integrado. Con solo pulsar un botón en el mando a distancia, puedes pedirle que «busque películas de acción», que «ponga música en YouTube» o incluso que apague las luces del salón si tienes domótica compatible. Es un centro de control total que hace que la experiencia de usuario sea sencilla, intuitiva y, sobre todo, muy rápida.

La mejor inversión para tu televisor

Tras unos días de aliado de mi TV, es difícil no recomendar el Mecool MEon1. Ha sabido identificar los puntos débiles de los grandes fabricantes (la falta de puertos, el almacenamiento ridículo y el procesador justo) para ofrecer una alternativa que roza la perfección en su segmento. Es una herramienta versátil que sirve para jugar, para disfrutar de tu propia biblioteca de películas y para darle una segunda vida (o una vida mejor) a cualquier televisión con puerto HDMI. Su precio en la web oficial es de 103 euros.

Si buscas la tranquilidad de un dispositivo certificado, que no te dará problemas con las actualizaciones y que tiene potencia de sobra para los próximos cinco años, el Mecool MEon1 esuna buena compra. Su equilibrio entre precio y prestaciones lo sitúa, por méritos propios, en el podio de la tecnología de consumo para tu TV.