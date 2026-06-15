Cómo evitar que tu móvil pase calor este verano y se quede fuera de combate

Llega el cambio de estación y el calor toca a la puerta para quedarse. Que a tu móvil le dé un golpe de calor no es una tontería. Un simple descuido hará que no puedas utilizarlo hasta que se enfríe. Por eso, te proporciono una serie de consejos útiles que harán que tu móvil vaya más fresquito en plena canícula.

Calor y móvil, mala combinación



Uno de los elementos que hace que tu dispositivo se caliente más de la cuenta en verano es la funda. Sí, evita casi por completo que el calor se disipe, lo que hace que el móvil se convierte en un horno. Si a eso le sumamos un «non-stop» de videos de YouTube en la playa, el resultado no se hará esperar.

No te voy a recomendar que le quites la funda al móvil siempre, aunque sí es algo que puedes hacer en momentos de tranquilidad. Por ejemplo, si estás en casa. O mucho mejor, puedes apostar por una funda más delgada y que haga que el dispositivo no tenga tantos problemas en escupir el calor.

Otro punto importante es el brillo. Aunque la mayoría de veces lo tenemos configurado de manera automática, un brillo excesivo en la pantalla implica más trabajo para el procesador y más calor en la pantalla. Y si vas a la playa, reconoce que pones el brillo a tope porque no ves bien tus contenidos. Consejo, disfrutar más de la playa y pasar un poco del teléfono, que no es mala idea.

Descuidos que cuestan caros

Una vez mi iPhone sufrió un golpe de calor que me lo dejó fuera de combate un rato. La razón fue un descuido, y eso que estaba en un entorno con aire acondicionado. Ese lugar no era otro que el coche, iba conduciendo tranquilamente a 22 grados de temperatura mientras el sol castigaba el interior de Alicante a 40 grados. El problema era llevar el móvil en el soporte, pero a este le estaba dando el Sol. El resultado, encontrarte con el aviso de que el teléfono estaba muy caliente y no se podía utilizar.

Si te pasa esto no te alarmes, quítale la funda, si lo estabas cargando retira el cable y apágalo. No lo vuelvas a encender hasta pasados unos minutos y no, evita la tentación de acelerar el proceso. Nada de meterlo en el frigorífico o de enfriarlo bajo el agua aprovechando que tiene protección IP68. Deja que todo vuelva a su estado anterior, si enciendes el móvil y sigue apareciendo el aviso, sigue esperando.

El verano es propenso a que nuestro móvil se vea afectado por altas temperaturas así que, funda más delgada, menor brillo de pantalla y un uso menos intensivo en momentos en los que el calor se hace insoportable.