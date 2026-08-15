Día Mundial de la Relajación: las apps para relajarte que convierten tu móvil en un aliado contra el estrés

El 15 de agosto, además del cumpleaños de quien os escribe, se celebra el Día Mundial de la Relajación, una fecha que cada año gana más eco en redes sociales y medios. Su origen se sitúa en Estados Unidos, donde en 1985 nació el National Relaxation Day como recordatorio de que frenar y respirar también es productivo. El móvil, bien utilizado, puede convertirse en la herramienta contraria. Estas son algunas de las apps para relajarte más recomendadas, disponibles en iOS y Android, pensadas para quien quiere bajar el ritmo sin reorganizar toda su rutina.

Respirar antes que nada

La respiración consciente es el punto de partida de casi cualquier técnica de relajación, y varios estudios la asocian con una reducción de la ansiedad, mejor calidad de sueño y más capacidad de concentración. Calm incluye ejercicios breves de respiración guiada, pensados para sesiones de apenas unos minutos que se pueden hacer en cualquier momento del día, desde el transporte público hasta una pausa en el trabajo. No hace falta nada más que los auriculares y un rato de silencio.

Descargar Calm en iOS y Android.

Meditar sin experiencia previa

Headspace es probablemente la app de meditación más conocida a nivel mundial. La fundó Andy Puddicombe, un monje budista británico, y su propuesta se basa en cursos organizados por objetivo, con sesiones de entre tres y diez minutos que van sumando dificultad de forma progresiva. Es una buena puerta de entrada para quien nunca ha meditado y necesita una guía clara antes que un catálogo enorme sin estructura.

Descargar Headspace en iOS y Android.

Insight Timer, por su parte, ofrece una biblioteca mucho más amplia y con bastante contenido gratuito, incluidas meditaciones específicas para la ansiedad y un temporizador libre para quien prefiere meditar por su cuenta.

Descargar Insight Timer en iOS y Android.

Cuando el problema es dormir

Buena parte del estrés acumulado se nota sobre todo por la noche, cuando cuesta desconectar la cabeza. Calm ha construido gran parte de su reputación en torno a sus Sleep Stories, cuentos para adultos narrados con voz pausada y acompañados de sonido ambiente, pensados para inducir el sueño sin pantallas encendidas de por medio. Meditopia sigue una lógica parecida, con programas específicos de sueño y respiración y un catálogo en español bastante completo, algo que no todas las apps de este tipo ofrecen con el mismo cuidado.

Descargar Meditopia en iOS y Android.

Probar sin compromiso

La mayoría de estas aplicaciones funcionan por suscripción tras un periodo de prueba gratuito, así que antes de pagar merece la pena revisar cuánto contenido gratuito ofrece cada una. Insight Timer destaca en ese sentido porque buena parte de su catálogo es gratuito, algo raro en un mercado donde ya es habitual pagar hasta por respirar. Instalar una de estas apps no va a resolver el estrés acumulado de meses, pero probarlas hoy, coincidiendo con el Día Mundial de la Relajación, es una excusa tan buena como cualquier otra para empezar.