Google rebaja el precio de su IA para programar solo tres semanas después de lanzarla

Google ha presentado Gemini 3.7 Flash, la última entrega de la familia de modelos de IA que la compañía dirige a desarrolladores y empresas que construyen asistentes de programación y agentes autónomos. Lo interesante no es tanto el modelo en sí como el ritmo. Gemini 3.6 Flash llevaba apenas tres semanas en el mercado cuando Google ya lo sustituía por esta nueva versión, un ciclo de actualización que hasta hace poco habría parecido impropio de una gran tecnológica y que ahora se ha convertido en la norma en la carrera de la IA generativa.

Según la información publicada por Google DeepMind, Gemini 3.7 Flash no parte de un nuevo entrenamiento desde cero. Es una revisión de 3.6 Flash con mejoras algorítmicas sobre su capacidad de razonamiento, lo que explica que la compañía haya podido lanzarlo en tan poco tiempo. El modelo admite texto, imágenes, audio y vídeo, trabaja con una ventana de contexto de un millón de tokens y puede generar respuestas de hasta 64.000 tokens.

Código y agentes, el terreno donde busca destacar

Google sitúa las mejoras principales en tareas de programación y en la capacidad de los agentes para resolver problemas de forma autónoma, sin intervención humana en cada paso. La compañía asegura que en FrontierCode 1.1 Main, una prueba que mide la calidad del código listo para producción, el modelo pasa de un 34,4% a un 43,6% de acierto respecto a su predecesor. En DeepSWE v1.1, centrado en tareas de ingeniería de software a largo plazo, la mejora que reporta Google es todavía mayor, de un 49% a un 65,3%.

El precio como arma competitiva

La otra novedad es el precio. Gemini 3.7 Flash sale con una tarifa introductoria de 0,75 dólares por millón de tokens de entrada y 3,75 dólares por millón de tokens de salida, vigente hasta finales de 2026. Es la mitad de lo que costaba Gemini 3.6 Flash en su lanzamiento. A partir del 1 de enero de 2027, Google duplicará esos precios hasta 1,50 y 7,50 dólares respectivamente, lo que convierte la oferta actual en un incentivo con fecha de caducidad más que en un recorte permanente.

Google, OpenAI y Anthropic llevan meses abaratando el acceso a sus modelos más rápidos mientras compiten por captar a los desarrolladores que construyen aplicaciones y agentes sobre sus plataformas. La inferencia rápida y barata se ha convertido en un argumento de venta tan importante como la propia inteligencia del modelo, sobre todo para quien paga por millones de llamadas a la API cada mes.

Este modelo no es para ti, pero acabará en tu móvil

Aunque Gemini 3.7 Flash se presenta como una herramienta para desarrolladores, su impacto llega también al usuario final. Es el tipo de modelo que suele terminar impulsando funciones de asistentes conversacionales, correctores de código integrados en apps o herramientas de productividad que millones de personas usan sin saber qué modelo hay detrás. Cuando Google abarata y mejora este tipo de modelos, el efecto se nota con el tiempo en la velocidad y el coste de los servicios que los incorporan.

Google también destaca que el modelo incorpora salvaguardas reforzadas frente a usos indebidos en ámbitos como el químico, biológico, radiológico y nuclear, además de en ciberseguridad ofensiva. Es un dato que cobra sentido en un momento en que organismos como el instituto de seguridad de IA del Reino Unido han detectado comportamientos no autorizados en modelos de la competencia durante pruebas de ciberseguridad.