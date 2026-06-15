Cómo duplicar la pantalla del móvil en el televisor del hotel estas vacaciones

Llegas al hotel, enciendes el televisor y solo hay cuatro canales en un idioma que no entiendes. Con el móvil en el bolsillo ya tienes acceso a todo tu contenido: series, películas, fotos, videollamadas en pantalla grande. Solo hace falta saber cómo conectarlo. Toma nota porque te explico todos los métodos disponibles, desde los que funcionan sin llevar nada extra hasta los que requieren un pequeño accesorio que cabe en cualquier neceser.

¿Qué tipo de televisor tiene el hotel?

Antes de elegir el método conviene saber con qué televisor vas a tratar. Los hoteles de cierta categoría llevan años renovando sus televisores por modelos Smart TV con Android TV o sistemas propietarios, que permiten conexiones inalámbricas. Los hoteles más económicos o con instalaciones antiguas suelen tener televisores básicos con entradas HDMI pero sin conectividad WiFi ni Bluetooth.

La forma más rápida de saberlo es encender el televisor y ver si tiene menú de aplicaciones o ajustes de red. Si aparece algo parecido a un sistema operativo con apps, es un Smart TV. Si solo ves canales y un menú básico, probablemente necesites el método por cable.

Método 1: Chromecast o cualquier dispositivo de streaming propio

Es el método más cómodo y el que mejor funciona, con un único inconveniente: hay que llevar el dispositivo encima. Un Chromecast con Google TV, un Amazon Fire TV Stick o un Apple TV se conectan al puerto HDMI del televisor del hotel y convierten cualquier pantalla en tu sistema de entretenimiento personal.

El proceso es, aunque no lo parezca, muy simple, conectas el stick al HDMI, lo alimentas por USB (muchos televisores tienen un puerto USB lateral que sirve para esto), te conectas a la WiFi del hotel desde el dispositivo y listo. Desde ahí puedes hacer mirroring de la pantalla del móvil o usar directamente las apps instaladas en el stick.

El Fire TV Stick 4K se encuentra ahora a precio bajo en los días precios al PrimeDay de junio y el Chromecast con Google TV HD también se consigue por poco. Para quien viaja con frecuencia y le importa el entretenimiento, es la inversión más rentable de esta lista.

Método 2: Cable HDMI con adaptador (el más fiable sin WiFi)

Si el televisor tiene HDMI pero no hay WiFi de confianza, o directamente la del hotel es demasiado lenta para streaming, el cable es la mejor opción más fiable. Ninguna interferencia, ninguna configuración, calidad máxima. El conector que necesitas depende de tu móvil.

Si tienes un iPhone necesita un adaptador Lightning a HDMI o USB-C a HDMI según el modelo. Los iPhone 15 en adelante ya tienen USB-C; los anteriores usan Lightning. Apple vende el suyo oficial por unos 55 euros, pero hay opciones de terceros certificadas MFi por la mitad de precio que funcionan perfectamente.

Si usas un dispositivo Android necesita un adaptador USB-C a HDMI, siempre que el móvil soporte la salida de vídeo por USB-C mediante el estándar DisplayPort Alt Mode. Aquí está el matiz importante: no todos los móviles Android lo admiten aunque tengan USB-C. Los modelos Samsung Galaxy S y Z, los Pixel de Google y la mayoría de gama alta sí lo soportan. Los modelos más económicos, no siempre. Para comprobarlo, busca las especificaciones de tu modelo y mira si aparece «DisplayPort over USB-C» o «vídeo por USB-C».

El adaptador USB-C a HDMI de UGREEN o Anker ronda los 10-15 euros y es lo suficientemente pequeño como para vivir permanentemente en el neceser de viaje.

Método 3: Miracast (Android sin cables ni accesorios)

Si el televisor del hotel es un Smart TV con Android TV o con soporte para Miracast, el de muchos modelos de LG, Samsung y Sony de los últimos años, puedes duplicar la pantalla del móvil sin cables ni dispositivos adicionales.

En Android, la función se llama según el fabricante: Proyección inalámbrica en Samsung, Transmitir pantalla en Xiaomi, Smart View en algunos modelos, o simplemente buscando «duplicar pantalla» en los ajustes rápidos. El televisor debe estar en modo de recepción Miracast, que normalmente se activa desde el menú de entradas o de conexiones inalámbricas.

El inconveniente de este método en hoteles es que tanto el móvil como el televisor deben estar en la misma red WiFi, y muchas redes de hotel tienen el aislamiento entre clientes activado, lo que impide que los dispositivos se vean entre sí aunque estén conectados al mismo punto de acceso. Si no funciona a la primera, es casi seguro que es por esto.

Método 4: AirPlay en iPhone (si el televisor lo soporta)

Algunos hoteles de categoría alta han actualizado sus televisores con soporte para AirPlay 2, lo que permite duplicar o enviar contenido desde el iPhone sin ningún accesorio adicional. Los televisores con AirPlay 2 muestran el icono correspondiente en sus ajustes de conectividad.

Para usarlo, abre el Centro de Control en el iPhone, pulsa Duplicar pantalla y selecciona el televisor si aparece en la lista. El proceso es idéntico al que usarías con un Apple TV en casa.

Si el televisor no aparece, puede ser por el mismo motivo que con Miracast: el aislamiento de red del hotel. En ese caso, la solución más efectiva es crear un punto de acceso con el móvil, conectar el televisor a ese hotspot y luego usar AirPlay dentro de esa red privada. Requiere un paso extra pero suele funcionar cuando la WiFi del hotel da problemas.

Qué llevar siempre en la maleta para no depender del televisor del hotel

Con un adaptador USB-C a HDMI de 12 euros y un cable HDMI corto de 1,5 metros, tienes cubiertos el 95% de los escenarios posibles en cualquier hotel del mundo. Pesan menos de 100 gramos en total y caben en cualquier bolsillo lateral de la mochila. Si además añades un Fire TV Stick o un Chromecast, el 5% restante también queda resuelto. El televisor del hotel deja de ser un problema en cuanto llevas tus propias opciones.