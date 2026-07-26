Asados como pollos: los vigilantes de Es Pinaret soportan hasta 40 grados mientras los menores delincuentes disfrutan de aire acondicionado

Los vigilantes de seguridad de Es Pinaret han dicho basta. Los trabajadores denuncian que desempeñan su labor en unas condiciones extremas, soportando temperaturas que, según aseguran, rozan los 40 grados en algunos puestos de vigilancia, mientras los menores delincuentes permanecen en dependencias climatizadas con aire acondicionado.

La plantilla asegura que la situación es insostenible y que quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad del centro de internamiento de Es Pinaret son precisamente quienes soportan las peores condiciones. «Estamos a casi 40 grados y la gente se cae desmayada. Luego vemos informes donde reflejan 32 grados y nadie entiende de dónde salen esas mediciones», denuncian varios trabajadores, que ponen en duda los controles realizados y sostienen que la realidad es muy distinta a la reflejada en la documentación oficial.

El malestar entre los vigilantes de seguridad ha ido en aumento durante las últimas semanas. Según denuncian, incluso les han retirado los ventiladores de algunos puestos de trabajo, dejándolos prácticamente sin ninguna medida para combatir el calor en plena ola de altas temperaturas. Fuentes sindicales han contactado con OKBALEARES para exponer esta situación que consideran «lamentable».

En los puestos exteriores, la situación resulta todavía más insoportable, obligando a los vigilantes a permanecer durante horas bajo un calor asfixiante.

La empresa de prevención de riesgos laborales Previs realizó una evaluación de las instalaciones y emitió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de golpes de calor. Entre ellas figura retirar o modificar las pantallas de metacrilato que dificultan la ventilación, instalar ventiladores de pie, estudiar la colocación de un sistema de climatización, implantar rotaciones durante las horas de mayor calor, garantizar descansos en zonas frescas con hidratación suficiente y formar a los trabajadores en la prevención y actuación frente a un golpe de calor.

Sin embargo, según denuncian los propios vigilantes de Es Pinaret, buena parte de esas medidas continúan sin aplicarse. La plantilla sostiene que las recomendaciones han quedado prácticamente en papel mojado, mientras los trabajadores siguen soportando unas condiciones que consideran indignas y peligrosas para su salud.

La consecuencia ya empieza a notarse en el servicio. «Nadie quiere venir a hacer horas extras. La gente sabe las condiciones que hay y prefiere renunciar. Al final tienen que traer personal nuevo porque es imposible cubrir los turnos», explican.

El respaldo a las reclamaciones de los vigilantes de seguridad no procede únicamente del propio servicio de seguridad. Según los trabajadores, educadores y personal del centro de Es Pinaret comparten su preocupación y consideran urgente adoptar medidas antes de que se produzca un accidente grave derivado de las altas temperaturas.

Los vigilantes de Es Pinaret reclaman una actuación inmediata y consideran incomprensible que quienes deben garantizar el orden y la seguridad del centro trabajen asados por el calor, mientras las dependencias de los internos permanecen climatizadas. Denuncian que la prevención de riesgos laborales no puede limitarse a informes y recomendaciones si después las medidas no se ejecutan y advierten de que la situación podría tener consecuencias graves si continúa sin resolverse.