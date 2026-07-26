Intrusismo desatado en Palma entre los guías turísticos: se disparan los tours guiados por ‘piratas’

El intrusismo desatado en Palma entre los guías turísticos: se dispara el número de tours guiados por ‘piratas’ en el centro histórico de la capital balear, protagonizados por personas sin título habilitante alguno, y cuyo número se ha multiplicado desde que en 2020, los socialistas derogaran la colegiación obligatoria mediante el Decreto-Ley 8/2020 aprobado en el contexto de las medidas extraordinarias derivadas de la covid.

Se ponía fin así a lo contemplado en la Ley 5/2004, que en el artículo 4 recogía el carácter obligatorio de colegiación para el ejercicio de la profesión de guía turístico en Baleares.

La voz de alarma sobre las consecuencias que esa medida ha tenido para esta profesión la ha dado el grupo municipal de Vox, que considera urgente revisar esa situación, ya que los tours ilegales en estos seis años habrían aumentado un 60%.

Además de estar en posesión de alguno de los siguientes títulos de grado superior de formación profesional, diplomado o licenciado universitario, las personas interesadas en obtener el título oficial que permite ejercer la actividad de guía de turismo en Mallorca tienen que superar una prueba de habilitación que convoca periódicamente el Consell.

No obstante, desde la derogación de la colegiación, se ha constatado un incremento progresivo del intrusismo profesional en el sector de los guías turísticos, situación que perjudica gravemente tanto a los profesionales habilitados, como a la calidad de la oferta turística de nuestras islas.

Sin embargo, hasta la fecha, las actuaciones inspectoras y las medidas adoptadas por la Administración han resultado claramente insuficientes para frenar esta problemática con la que a diario se encuentran los profesionales del sector.

Por todo ello, Vox reclamará en el último pleno del presente curso político del próximo mes de julio «más inspecciones a los tours y guías turísticos, especialmente en Palma», tal y como también reclama el Colegio Oficial de Guías Turísticos de las Islas Baleares.

Una entidad que para este partido debería seguir participando de manera activa en todas las mesas estratégicas y de trabajo relacionadas con el turismo que se organicen en un futuro, después de haber sido invitados a participar en muchas de ellas en ocasiones anteriores.

Por ello, y además de reclamar al Govern que se vuelva a poner en la legislación oportuna el carácter de colegiación obligatoria para el ejercicio de la profesión de guía turístico en Baleares, los de Santiago Abascal, liderados en Palma por el concejal y portavoz Fulgencio Coll, exigen al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, establecer contacto con el Colegio Oficial de Guías Turísticos de las Islas Baleares.

El objetivo no sería otro que el de prestar el apoyo necesario para evitar el intrusismo, tomar las medidas para garantizar el mejor servicio de los guías turísticos y aprovechar su aportación profesional en materia cultural y turística.

Esta misma semana, la asociación PIMEM-Proguías de Turismo reclamaba protección ante los ataques, amenazas, coacciones y situaciones de hostilidad que algunos guías turísticos están sufriendo durante el ejercicio de su actividad profesional y más inspecciones contra el intrusismo.

La entidad advertía de que se está extendiendo un discurso que atribuye al turismo connotaciones necesariamente negativas y que, en algunos casos, acaba proyectándose contra quienes trabajan legalmente en el sector, ya que miembros de la asociación y profesionales de otros colectivos de guías han sufrido amenazas o episodios intimidatorios mientras desarrollaban su trabajo.

Proguías Mallorca defiende que los guías habilitados ejercen una actividad legal, pagan sus impuestos y contribuyen a la economía de la comunidad autónoma. Por ello, reclama una respuesta clara de las administraciones y medidas de protección que permitan desarrollar su trabajo con seguridad y sin intimidaciones.